American Music Awards 2026: Fuerza Regida, Bad Bunny y Karol G destacan entre nominados latinos

Taylor Swift lidera las nominaciones, en una edición que también incluye presencia latina en categorías principales como Artista del Año y Álbum del Año.

Los American Music Awards 2026 dieron a conocer su lista de nominados para la próxima edición de los premios, que se realizará el 25 de mayo en Las Vegas y será conducida por Queen Latifah.

Entre los artistas con más menciones aparece Taylor Swift, con ocho nominaciones, seguida por Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Olivia Dean y sombr, con siete cada uno.

Más atrás, figuran Lady Gaga y Alex Warren, con seis postulaciones.

Swift compite en categorías como Artista del Año, Álbum del Año por The Life of a Showgirl y Canción del Año por The Fate of Ophelia.

La presencia latina, en tanto, vuelve a tener peso en categorías principales y específicas. En Artista del Año aparece Bad Bunny, mientras que Fuerza Regida logró posicionarse en Álbum del Año con 111xpantia.

En las categorías Latin, los nominados a Mejor Artista Latino Masculino son Bad Bunny, Junior H, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Tito Double P.

En Mejor Artista Latina Femenina figuran Gloria Estefan, Karol G, Natti Natasha, Rosalía y Shakira.

La edición 2026 también suma 11 nuevas categorías, como Canción del Verano, Álbum Revelación del Año y Gira Revelación.

Artista del Año

Bad Bunny

Bruno Mars

BTS

Harry Styles

Justin Bieber

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Artista Nuevo del Año

Alex Warren

Ella Langley

KATSEYE

Leon Thomas

Olivia Dean

sombr

Álbum del Año

Cardi B – AM I THE DRAMA?

Fuerza Regida – 111xpantia

Justin Bieber – SWAG

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I’m The Problem

Olivia Dean – The Art of Loving

Playboi Carti – MUSIC

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Tate McRae – So Close To What

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Canción del Año

Alex Warren – “Ordinary”

Ella Langley – “Choosin’ Texas”

The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”

Kehlani – “Folded”

Leon Thomas – “MUTT”

Morgan Wallen – “I’m The Problem”

Olivia Dean – “Man I Need”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

sombr – “back to friends”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Colaboración del Año

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All The Way”

David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – “Gone Gone Gone”

Morgan Wallen, Tate McRae – “What I Want”

PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”

Shaboozey, Jelly Roll – “Amen”

Canción Social del Año

Disco Lines, Tinashe – “No Broke Boys”

PinkPantheress – “Illegal”

Role Model – “Sally, When The Wine Runs Out”

Tyla – “CHANEL”

Zara Larsson – “Lush Life”

Mejor Video Musical

KATSEYE – “Gnarly”

ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – “Berghain”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Tyla – “CHANEL”

Mejor Banda Sonora

F1 The Album

Hazbin Hotel: Season Two

KPop Demon Hunters

Wicked: For Good

Charli xcx – Wuthering Heights

Gira del Año

Beyoncé – Cowboy Carter Tour

Kendrick Lamar, SZA – Grand National Tour

Lady Gaga – The Mayhem Ball

Oasis – Oasis Live ‘25 Tour

Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

NUEVA – Gira Revelación

Benson Boone – American Heart World Tour

Kali Uchis – The Sincerely, Tour

The Marías – Submarine Tour

Megan Moroney – Am I Okay? Tour

Sleep Token – Even in Arcadia Tour

NUEVA – Álbum Revelación del Año

Olivia Dean – The Art of Loving

sombr – I Barely Know Her

Zara Larsson – Midnight Sun

NUEVA – Mejor Canción del Recuerdo

4 Non Blondes – “What’s Up”

Black Eyed Peas – “Rock That Body”

Goo Goo Dolls – “Iris”

NUEVA – Mejor Interpretación Vocal

Alex Warren – “Ordinary”

The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”

Lady Gaga – “Abracadabra”

RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”

SIENNA SPIRO – “Die on this Hill”

NUEVA – Canción del Verano

Alex Warren – “FEVER DREAM”

Bella Kay – “iloveitiloveitiloveit”

BTS – “SWIM”

Ella Langley – “Choosin’ Texas”

Harry Styles – “American Girls”

Noah Kahan – “The Great Divide”

PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”

sombr – “Homewrecker”

Tame Impala, JENNIE – “Dracula”

Taylor Swift – “Elizabeth Taylor”

Mejor Artista Pop Masculino

Alex Warren

Benson Boone

Ed Sheeran

Harry Styles

Justin Bieber

Mejor Artista Pop Femenina

Lady Gaga

Olivia Dean

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

NUEVA – Artista Pop Revelación

KATSEYE

SIENNA SPIRO

Zara Larsson

Mejor Canción Pop

Alex Warren – “Ordinary”

The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”

Olivia Dean – “Man I Need”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Mejor Álbum Pop

Lady Gaga – Mayhem

Olivia Dean – The Art of Loving

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Tate McRae – So Close To What

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Mejor Artista Country Masculino

Jelly Roll

Luke Combs

Morgan Wallen

Riley Green

Shaboozey

Mejor Artista Country Femenina

Ella Langley

Kelsea Ballerini

Lainey Wilson

Megan Moroney

Miranda Lambert

Mejor Dúo o Grupo Country

Brooks & Dunn

Old Dominion

Rascal Flatts

Treaty Oak Revival

Zac Brown Band

NUEVA – Artista Country Revelación

Sam Barber

Tucker Wetmore

Zach Top

Mejor Canción Country

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All The Way”

Ella Langley – “Choosin’ Texas”

Morgan Wallen – “Just In Case”

Russell Dickerson – “Happen To Me”

Shaboozey – “Good News”

Mejor Álbum Country

BigXthaPlug – I Hope You’re Happy

Megan Moroney – Cloud 9

Morgan Wallen – I’m The Problem

Sam Barber – Restless Mind

Tucker Wetmore – What Not To

Mejor Artista Masculino de Hip-Hop

Don Toliver

Kendrick Lamar

Playboi Carti

Tyler, The Creator

YoungBoy Never Broke Again

Mejor Artista Femenina de Hip-Hop

Cardi B

Doechii

GloRilla

Sexyy Red

YKNIECE

NUEVA – Artista Revelación de Hip-Hop

EsDeeKid

Monaleo

PLUTO

Mejor Canción de Hip-Hop

Cardi B – “ErrTime”

Drake – “NOKIA”

Gunna, Burna Boy – “wgft”

Playboi Carti, The Weeknd – “Rather Lie”

YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – “Take Me Thru Dere”

Mejor Álbum de Hip-Hop

Cardi B – AM I THE DRAMA?

Don Toliver – OCTANE

Gunna – The Last Wun

Playboi Carti – MUSIC

YoungBoy Never Broke Again – MASA

Mejor Artista Masculino de R&B

Bruno Mars

Chris Brown

Daniel Caesar

PARTYNEXTDOOR

The Weeknd

Mejor Artista Femenina de R&B

Kehlani

Summer Walker

SZA

Teyana Taylor

Tyla

Artista Revelación de R&B

Leon Thomas

Mariah the Scientist

Ravyn Lenae

Mejor Canción de R&B

Bruno Mars – “I Just Might”

Chris Brown, Bryson Tiller – “It Depends”

Kehlani – “Folded”

Leon Thomas – “MUTT”

Mariah the Scientist – “BURNING BLUE”

Mejor Álbum de R&B

Bruno Mars – The Romantic

Justin Bieber – SWAG

Leon Thomas – MUTT

Mariah the Scientist – HEARTS SOLD SEPARATELY

Summer Walker – Finally Over It

Mejor Artista Latino Masculino

Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Mejor Artista Latina Femenina

Gloria Estefan

KAROL G

Natti Natasha

ROSALÍA

Shakira

Mejor Dúo o Grupo Latino

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Julión Álvarez y su Norteño Banda

NUEVA – Artista Latino Revelación

Beéle

Kapo

Netón Vega

Mejor Canción Latina

Bad Bunny – “NUEVAYoL”

benny blanco, Selena Gomez, The Marías – “Ojos Tristes”

Fuerza Regida – “Marlboro Rojo”

Fuerza Regida, Grupo Frontera – “ME JALO”

KAROL G – “LATINA FOREVA”

Mejor Álbum Latino

Fuerza Regida – 111xpantia

KAROL G – Tropicoqueta

Netón Vega – Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Tito Double P – DINASTÍA

ROSALÍA – Lux

Mejor Artista Rock/Alternativo

Deftones

Linkin Park

The Marías

Sleep Token

Twenty One Pilots

NUEVA – Artista Revelación Rock/Alternativo

Geese

Gigi Perez

Sombr

Mejor Canción Rock/Alternativa

Noah Kahan – “The Great Divide”

Linkin Park – “Up From The Bottom”

Sombr – “back to friends”

Sublime – “Ensenada”

Tame Impala – “Dracula”

Mejor Álbum Rock/Alternativo

Sleep Token – Even In Arcadia

Sombr – I Barely Know Her

Tame Impala – Deadbeat

Twenty One Pilots – Breach

Zach Bryan – With Heaven On Top

Mejor Artista Dance/Electrónico

Calvin Harris

David Guetta

Fred again..

ILLENIUM

John Summit

Mejor Artista Masculino de K-Pop

ATEEZ

BTS

ENHYPEN

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

Mejor Artista Femenina de K-Pop

Aespa

BLACKPINK

ILLIT

LE SSERAFIM

TWICE

Mejor Artista Afrobeats

Burna Boy

MOLIY

Rema

Tyla

Wizkid

NUEVA – Mejor Artista Americana/Folk

Lord Huron

The Lumineers

Mumford & Sons

Noah Kahan

Tyler Childers