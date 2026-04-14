American Music Awards 2026: Fuerza Regida, Bad Bunny y Karol G destacan entre nominados latinos

Taylor Swift lidera las nominaciones, en una edición que también incluye presencia latina en categorías principales como Artista del Año y Álbum del Año.
Los American Music Awards 2026 dieron a conocer su lista de nominados para la próxima edición de los premios, que se realizará el 25 de mayo en Las Vegas y será conducida por Queen Latifah.
Entre los artistas con más menciones aparece Taylor Swift, con ocho nominaciones, seguida por Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Olivia Dean y sombr, con siete cada uno.
Más atrás, figuran Lady Gaga y Alex Warren, con seis postulaciones.
Swift compite en categorías como Artista del Año, Álbum del Año por The Life of a Showgirl y Canción del Año por The Fate of Ophelia.
La presencia latina, en tanto, vuelve a tener peso en categorías principales y específicas. En Artista del Año aparece Bad Bunny, mientras que Fuerza Regida logró posicionarse en Álbum del Año con 111xpantia.
En las categorías Latin, los nominados a Mejor Artista Latino Masculino son Bad Bunny, Junior H, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Tito Double P.
En Mejor Artista Latina Femenina figuran Gloria Estefan, Karol G, Natti Natasha, Rosalía y Shakira.
La edición 2026 también suma 11 nuevas categorías, como Canción del Verano, Álbum Revelación del Año y Gira Revelación.
Artista del Año
Bad Bunny
Bruno Mars
BTS
Harry Styles
Justin Bieber
Kendrick Lamar
Lady Gaga
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
Artista Nuevo del Año
Alex Warren
Ella Langley
KATSEYE
Leon Thomas
Olivia Dean
sombr
Álbum del Año
Cardi B – AM I THE DRAMA?
Fuerza Regida – 111xpantia
Justin Bieber – SWAG
Lady Gaga – Mayhem
Morgan Wallen – I’m The Problem
Olivia Dean – The Art of Loving
Playboi Carti – MUSIC
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Tate McRae – So Close To What
Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Canción del Año
Alex Warren – “Ordinary”
Ella Langley – “Choosin’ Texas”
The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
Kehlani – “Folded”
Leon Thomas – “MUTT”
Morgan Wallen – “I’m The Problem”
Olivia Dean – “Man I Need”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
sombr – “back to friends”
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Colaboración del Año
BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All The Way”
David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – “Gone Gone Gone”
Morgan Wallen, Tate McRae – “What I Want”
PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”
Shaboozey, Jelly Roll – “Amen”
Canción Social del Año
Disco Lines, Tinashe – “No Broke Boys”
PinkPantheress – “Illegal”
Role Model – “Sally, When The Wine Runs Out”
Tyla – “CHANEL”
Zara Larsson – “Lush Life”
Mejor Video Musical
KATSEYE – “Gnarly”
ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – “Berghain”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Tyla – “CHANEL”
Mejor Banda Sonora
F1 The Album
Hazbin Hotel: Season Two
KPop Demon Hunters
Wicked: For Good
Charli xcx – Wuthering Heights
Gira del Año
Beyoncé – Cowboy Carter Tour
Kendrick Lamar, SZA – Grand National Tour
Lady Gaga – The Mayhem Ball
Oasis – Oasis Live ‘25 Tour
Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour
NUEVA – Gira Revelación
Benson Boone – American Heart World Tour
Kali Uchis – The Sincerely, Tour
The Marías – Submarine Tour
Megan Moroney – Am I Okay? Tour
Sleep Token – Even in Arcadia Tour
NUEVA – Álbum Revelación del Año
Olivia Dean – The Art of Loving
sombr – I Barely Know Her
Zara Larsson – Midnight Sun
NUEVA – Mejor Canción del Recuerdo
4 Non Blondes – “What’s Up”
Black Eyed Peas – “Rock That Body”
Goo Goo Dolls – “Iris”
NUEVA – Mejor Interpretación Vocal
Alex Warren – “Ordinary”
The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
Lady Gaga – “Abracadabra”
RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”
SIENNA SPIRO – “Die on this Hill”
NUEVA – Canción del Verano
Alex Warren – “FEVER DREAM”
Bella Kay – “iloveitiloveitiloveit”
BTS – “SWIM”
Ella Langley – “Choosin’ Texas”
Harry Styles – “American Girls”
Noah Kahan – “The Great Divide”
PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”
sombr – “Homewrecker”
Tame Impala, JENNIE – “Dracula”
Taylor Swift – “Elizabeth Taylor”
Mejor Artista Pop Masculino
Alex Warren
Benson Boone
Ed Sheeran
Harry Styles
Justin Bieber
Mejor Artista Pop Femenina
Lady Gaga
Olivia Dean
Sabrina Carpenter
Tate McRae
Taylor Swift
NUEVA – Artista Pop Revelación
KATSEYE
SIENNA SPIRO
Zara Larsson
Mejor Canción Pop
Alex Warren – “Ordinary”
The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
Olivia Dean – “Man I Need”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor Álbum Pop
Lady Gaga – Mayhem
Olivia Dean – The Art of Loving
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Tate McRae – So Close To What
Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Mejor Artista Country Masculino
Jelly Roll
Luke Combs
Morgan Wallen
Riley Green
Shaboozey
Mejor Artista Country Femenina
Ella Langley
Kelsea Ballerini
Lainey Wilson
Megan Moroney
Miranda Lambert
Mejor Dúo o Grupo Country
Brooks & Dunn
Old Dominion
Rascal Flatts
Treaty Oak Revival
Zac Brown Band
NUEVA – Artista Country Revelación
Sam Barber
Tucker Wetmore
Zach Top
Mejor Canción Country
BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All The Way”
Ella Langley – “Choosin’ Texas”
Morgan Wallen – “Just In Case”
Russell Dickerson – “Happen To Me”
Shaboozey – “Good News”
Mejor Álbum Country
BigXthaPlug – I Hope You’re Happy
Megan Moroney – Cloud 9
Morgan Wallen – I’m The Problem
Sam Barber – Restless Mind
Tucker Wetmore – What Not To
Mejor Artista Masculino de Hip-Hop
Don Toliver
Kendrick Lamar
Playboi Carti
Tyler, The Creator
YoungBoy Never Broke Again
Mejor Artista Femenina de Hip-Hop
Cardi B
Doechii
GloRilla
Sexyy Red
YKNIECE
NUEVA – Artista Revelación de Hip-Hop
EsDeeKid
Monaleo
PLUTO
Mejor Canción de Hip-Hop
Cardi B – “ErrTime”
Drake – “NOKIA”
Gunna, Burna Boy – “wgft”
Playboi Carti, The Weeknd – “Rather Lie”
YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – “Take Me Thru Dere”
Mejor Álbum de Hip-Hop
Cardi B – AM I THE DRAMA?
Don Toliver – OCTANE
Gunna – The Last Wun
Playboi Carti – MUSIC
YoungBoy Never Broke Again – MASA
Mejor Artista Masculino de R&B
Bruno Mars
Chris Brown
Daniel Caesar
PARTYNEXTDOOR
The Weeknd
Mejor Artista Femenina de R&B
Kehlani
Summer Walker
SZA
Teyana Taylor
Tyla
Artista Revelación de R&B
Leon Thomas
Mariah the Scientist
Ravyn Lenae
Mejor Canción de R&B
Bruno Mars – “I Just Might”
Chris Brown, Bryson Tiller – “It Depends”
Kehlani – “Folded”
Leon Thomas – “MUTT”
Mariah the Scientist – “BURNING BLUE”
Mejor Álbum de R&B
Bruno Mars – The Romantic
Justin Bieber – SWAG
Leon Thomas – MUTT
Mariah the Scientist – HEARTS SOLD SEPARATELY
Summer Walker – Finally Over It
Mejor Artista Latino Masculino
Bad Bunny
Junior H
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Tito Double P
Mejor Artista Latina Femenina
Gloria Estefan
KAROL G
Natti Natasha
ROSALÍA
Shakira
Mejor Dúo o Grupo Latino
Clave Especial
Fuerza Regida
Grupo Firme
Grupo Frontera
Julión Álvarez y su Norteño Banda
NUEVA – Artista Latino Revelación
Beéle
Kapo
Netón Vega
Mejor Canción Latina
Bad Bunny – “NUEVAYoL”
benny blanco, Selena Gomez, The Marías – “Ojos Tristes”
Fuerza Regida – “Marlboro Rojo”
Fuerza Regida, Grupo Frontera – “ME JALO”
KAROL G – “LATINA FOREVA”
Mejor Álbum Latino
Fuerza Regida – 111xpantia
KAROL G – Tropicoqueta
Netón Vega – Mi Vida Mi Muerte
Peso Pluma, Tito Double P – DINASTÍA
ROSALÍA – Lux
Mejor Artista Rock/Alternativo
Deftones
Linkin Park
The Marías
Sleep Token
Twenty One Pilots
NUEVA – Artista Revelación Rock/Alternativo
Geese
Gigi Perez
Sombr
Mejor Canción Rock/Alternativa
Noah Kahan – “The Great Divide”
Linkin Park – “Up From The Bottom”
Sombr – “back to friends”
Sublime – “Ensenada”
Tame Impala – “Dracula”
Mejor Álbum Rock/Alternativo
Sleep Token – Even In Arcadia
Sombr – I Barely Know Her
Tame Impala – Deadbeat
Twenty One Pilots – Breach
Zach Bryan – With Heaven On Top
Mejor Artista Dance/Electrónico
Calvin Harris
David Guetta
Fred again..
ILLENIUM
John Summit
Mejor Artista Masculino de K-Pop
ATEEZ
BTS
ENHYPEN
Stray Kids
TOMORROW X TOGETHER
Mejor Artista Femenina de K-Pop
Aespa
BLACKPINK
ILLIT
LE SSERAFIM
TWICE
Mejor Artista Afrobeats
Burna Boy
MOLIY
Rema
Tyla
Wizkid
NUEVA – Mejor Artista Americana/Folk
Lord Huron
The Lumineers
Mumford & Sons
Noah Kahan
Tyler Childers