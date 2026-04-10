La nueva película de Almodóvar, “Amarga Navidad”, competirá en Cannes 2026: ¿Cuándo se estrena en Chile?

El elenco de la cinta incluye a Aitana Sánchez-Gijón, Quim Gutiérrez, Patrick Criado, Victoria Luengo, Milena Smit y Rossy de Palma; la música es de Alberto Iglesias.

Amarga Navidad, la nueva película escrita y dirigida por Pedro Almodóvar, tendrá estreno en cines de Chile el 28 de mayo, según informó Warner Bros. Pictures Chile.

La fecha local se conoce pocas semanas después de que el Festival de Cannes confirmara que la película fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en su edición 2026, que se realizará entre el 12 y el 23 de mayo.

De qué trata Amarga Navidad

La historia está construida en dos líneas temporales. En una de ellas, situada en 2004, el relato sigue a Elsa (interpretada por Bárbara Lennie), una directora de publicidad durante un período de diciembre marcado por decisiones personales.

En la otra, ambientada en 2025, aparece Raúl (Leonardo Sbaraglia), un guionista y director que atraviesa una crisis creativa y comienza a escribir una historia que se conecta con la vida de Elsa.

Según la descripción oficial, ambas capas se van entrelazando a medida que avanza la película.

Además de Lennie y Sbaraglia, el elenco incluye a Aitana Sánchez-Gijón, Quim Gutiérrez, Patrick Criado, Victoria Luengo, Milena Smit y Rossy de Palma, entre otros nombres difundidos en la información de distribución y fichas de la película.

La música está a cargo de Alberto Iglesias.