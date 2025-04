“All night long”: Lionel Richie regresa a Chile con sus mejores éxitos

El intérprete de grandes éxitos pisará suelo chileno como parte de su nueva gira “Say Hello To The Hits”.

Buenas noticias recibieron los fanáticos de Lionel Richie, ya que este jueves se anunció que el artista pisará suelo chileno dentro de pocos meses.

El intérprete de grandes éxitos como All Night Long, Say You Say Me, We Are The World, Stuck on You y más llegará al país como parte de su nueva gira “Say Hello To The Hits”.

Su show se perfila como un homenaje mágico al legado de Richie como uno de los más grandes compositores y artistas de la música, y un verdadero ícono cultural.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Lionel Richie en Chile?

El concierto de Lionel Richie en Chile está programado para el próximo domingo 7 de septiembre en Claro Arena.

¿Cuánto cuestan las entradas para Lionel Richie en Chile?

