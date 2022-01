La estrella de El juego del calamar, O Yeong-su, de 77 años, hizo historia este domingo tras convertirse en el primer actor surcoreano en ganar un Globo de Oro.

El actor que interpreta a Oh II-nam, también conocido como Jugador 001, venció a Billy Crudup (The Morning Show), Kieran Culkin (Succession), Mark Duplass (The Morning Show) y Brett Goldstein (Ted Lasso), logrando llevarse el premio al mejor actor de reparto en televisión.

La más reciente edición de los Globos de Oro se realizó en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles sin público ni transmisión televisiva luego de un boicot de Hollywood por su supuesta falta de diversidad y otras cuestiones éticas relacionadas con los beneficios financieros.

“¡O Yeong-su gana la mejor actuación de un actor de reparto en una serie para Televisión! Si bien O Yeong-su es un actor de teatro respetado en su natal Corea del Sur, esta es su primera nominación en los Globos de Oro“, publicaron desde la organización en su sitio web.

Let’s hear it for O Yeong-su and his #GoldenGlobe for Best Supporting Actor — Television 📺 pic.twitter.com/OTNusaTGT0 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022

El actor, en un comunicado difundido por Netflix, señaló que “tras conocer la noticia, me dije por primera vez: ‘eres un buen tipo’”. “Ya no somos nosotros dentro del mundo, es el mundo dentro de nosotros, abrazando el aroma de nuestra cultura (…). Gracias a todos, les deseo una hermosa vida”.

Este nuevo logró se suma al de Youn Yuh-jung, quien durante el año pasado ganó el premio a la mejor actriz de reparto en los premios de la Academia, convirtiéndose en la primera surcoreana en ganar un Oscar por su actuación en la película Minari.

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, felicitó a través de sus redes sociales a O Yeong-su y al equipo de la serie. “El mensaje que transmite la serie es pesado. En el exterior, muestra un juego extremo que separa a ganadores y perdedores, pero hay un mensaje oculto que cuenta la historia de no perder la esperanza y la humanidad a pesar de las dificultades”, dijo Moon.