Imágenes de comienzos de marzo de este año dan cuenta de las aglomeraciones y atochamientos que se generaban en los trenes del Metro de Santiago. Sin embargo, a pesar de la cuarentena que rige en la capital, dicho panorama se repite.

El alto flujo de gente obliga a quienes prefieren ir sentados a quedar ubicados junto a otra persona, no respetándose así el metro de distancia física recomendado por la autoridad sanitaria.

A esto se suma la ausencia de fiscalizaciones que revisen el cumplimiento de la medida de confinamiento, sin dejar de lado el infaltable vendedor ambulante.

“Mi hija me dice que deje de trabajar, pero quién me va a dar de comer. Si no trabajo, no tengo quien me dé de comer“, relató Lilia, una pasajera de Metro.

Desde Metro de Santiago aseguran que han reforzado las sanitizaciones que realizan en los carros y en el andén de las estaciones. “Además del amonio cuaternario que aplicamos diariamente en nuestros trenes, estamos con esta biotecnología que consiste en aplicar este producto que tiene un agente activo que permanece en la superficie de contacto“, explicó el gerente general de Metro, Rubén Alvarado.

Y si bien pareciera que en horario punta es la Línea 2 la que lleva más gente, la Línea 1 no se ha quedado atrás. Algunos pasajeros aseguran que en la red amarilla estarían circulando menos trenes, lo que explicaría que se vea mayor cantidad de personas.

Esto es respaldado por Alvarado, quien explicó que están con un 80% de la capacidad normal de trenes en horario punta.

Cifras de Metro indican que este miércoles en horario punta circularon 58 mil pasajeros, un 87% menos de afluencia, lo que aseguran se mantuvo durante todo el mes de mayo.