La vacunación masiva contra el coronavirus comenzó a lo largo de Chile este miércoles. En algunas comunas el proceso fue más fluido que en otras. En La Florida, por ejemplo, se registraron retrasos que dejaron a personas esperando desde las 10:00 AM hasta las 2:00 PM.

El alcalde de la comuna, Rodolfo Carter, explicó a CHV Noticias que pese a que el proceso comenzó de manera expedita, “en algún minuto apareció una funcionaria de la Seremi de Salud, no sabemos ni siquiera su nombre, que decidió paralizar el tema porque ella quería fiscalizar”.

La municipalidad planteó continuar la vacunación mientras se llevaba a cabo la fiscalización: “cortar el suministro durante una hora por una decisión externa, claramente te genera una aglomeración o un taco, por así decirlo”.

Tras convencer a la Seremi y hablar incluso con el Ministerio de Salud, pudo reanudarse el proceso.

“Claramente esta fue una decisión bastante torpe por parte de la Seremi, pero a mí lo que me preocupa son mis vecinos y mi obligación es cuidarlos. Y aprendimos una lección hoy día en la mañana: no podemos seguir confiando en un cooler con un poco de hielo; desde mañana, cada punto de vacunación tendrá un refrigerador, un congelador eléctrico, de modo tal que no tengamos esta diferencia que llegue un burócrata y te empiece a medir cooler por cooler, deteniendo la vacunación”, dijo el jefe comunal.

De todas formas, Carter aseguró que “la cadena de frío siempre se ha mantenido” y que “eso ya se superó, ya volvimos a la normalidad y ya no tenemos aglomeraciones en ningún caso”.

La vacunación en La Florida se lleva a cabo en el Estadio Bicentenario, donde hay 94 puntos habilitados en espacios segregados.

Consultado sobre si la decisión de concentrar la inoculación en un solo recinto pudo haber sido parte del problema, el alcalde respondió que “el estado de Israel, que es el país que ha avanzado más en este proceso de vacunación, es el modelo que nosotros copiamos: grandes centros de vacunación, muy simple de llegar, entrar y salir. Aquí simplemente se produjo un proceso en la línea de frío que finalmente la Seremi estaba fiscalizando, a nuestro juicio, de forma poco criteriosa”.