La autoridad sanitaria dio a conocer los registros asociados al balance de la pandemia de COVID-19 en el país durante las últimas 24 horas.

En esta oportunidad, la entrega del informe por parte del Ministerio de Salud vino acompañada de una cifra inédita.

En concreto, la información más relevante de la jornada corresponde a que no se constató ningún fallecido atribuible a coronavirus.

No obstante, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) indicó que “durante la jornada del 11 de septiembre, la oficina del Registro Civil no estuvo en funcionamiento, por lo que no hubo inscripciones registradas”.

Desde marzo de 2020, todos los registros trajeron consigo uno o más decesos relacionados a la actual crisis sanitaria.

Lee también: 14 comunas avanzan de fase: Anuncian nuevos cambios en el Plan Paso a Paso

A través de 24.923 exámenes PCR realizados, se evidenció la detección de 297 nuevos casos con resultado positivo. De ese número, 179 corresponden a pacientes sintomáticos y 100 asintomáticos. En tanto, hubo 18 tests sin notificar.

Con esto, la positividad a nivel nacional quedó situada en 1%.

A la fecha, se acumula un total de 1.644.832 casos, de los cuales 3.086 se encuentran en calidad de activos.

Respecto a las camas críticas, se informó que la disponibilidad actual es de 478 salas.