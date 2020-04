VIDEO RELACIONADO – Breves COVID-19: Síntomas, vacunas y más (01:37)

Los pacientes de COVID-19 tratados con un medicamento experimental llamado remdesivir han mostrado recuperarse rápidamente. Tanto, que la mayoría logró volver a sus casas en días, según informó STAT News después de obtener un video de una conversación sobre el ensayo clínico.

Todos los pacientes que participaron en las pruebas del medicamento presentaban síntomas respiratorios severos y fiebre, pero pudieron salir del hospital después de menos de una semana de tratamiento, aseguró STAT, citando al médico que lideró el ensayo.

“La mejor noticia es que la mayoría de nuestros pacientes ya han sido dados de alta, lo cual es genial. Solo hemos tenido dos pacientes que fallecieron”, aseguró en el video la Dra. Kathleen Mullane, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Chicago, quien lidera el ensayo clínico.

Mullane no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios a CNN. La universidad dijo que haría comentarios una vez que los resultados oficiales de las pruebas estuvieran listos.

No existe una terapia aprobada para el COVID-19, enfermedad que puede causar neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda en algunos pacientes. Pero los Institutos Nacionales de Salud están organizando ensayos de varios medicamentos y otros tratamientos, entre ellos remdesivir.

El fármaco, fabricado por Gilead Sciences, se probó contra el ébola con poco éxito, pero múltiples estudios en animales mostraron que el fármaco podía prevenir y tratar los coronavirus relacionados con el COVID-19, incluido el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) y MERS (Síndrome Respiratorio Medio Oriente).

En febrero, la Organización Mundial de la Salud dijo que remdesivir mostró potencial contra el COVID-19.

STAT dijo que obtuvo y vio una copia de la discusión en video que Mullane tuvo la semana pasada con sus colegas sobre el juicio. “La mayoría de nuestros pacientes son severos y la mayoría se van a los seis días, por lo que nos dice que la duración de la terapia no tiene que ser de 10 días”, aseguró la experta.

Sin embargo, el ensayo no incluye lo que se conoce como grupo de control, por lo que será difícil saber si el medicamento realmente está ayudando a los pacientes a recuperarse rápidamente. Con un control defectuoso, algunos pacientes no pueden recibir el medicamento experimental, por lo que los médicos no pueden determinar si es el remedio es el que realmente está mejorando su condición.

Los ensayos del medicamento se están realizando en docenas de otros centros clínicos. Gilead patrocina pruebas clínicas en 2.400 pacientes con síntomas graves de COVID-19 en 152 sitios de prueba en todo el mundo.

La compañía también está probando el medicamento en 1.600 pacientes con síntomas moderados en 169 hospitales y clínicas de todo el mundo. Gilead espera que esperaba resultados de las pruebas para fin de mes.

“Entendemos la necesidad urgente de un tratamiento con COVID-19 y el interés resultante en los datos de nuestro remdesivir de medicamentos antivirales en investigación”, dijo la compañía en un comunicado a CNN.

“Es necesario analizar la totalidad de los datos para sacar conclusiones del ensayo. Los informes anecdóticos, aunque alentadores, no proporcionan el poder estadístico necesario para determinar el perfil de seguridad y eficacia de remdesivir como tratamiento para COVID-19, ” concluyó Gilead.