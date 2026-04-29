Amazon, Alphabet, Meta y Microsoft superan expectativas en sus ganancias impulsadas por la IA y la nube

Este miércoles las gigantes tecnológicas Amazon, Anthropic, Meta y Microsoft, publicaron sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de este 2026, en los que se destacó un crecimiento de hasta 81%.

Los resultados también mostraron que la transición hacia la Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser una fase de inversión para convertirse en el motor principal de rentabilidad de las empresas.

Amazon reportó ventas netas por US$ 181.500 millones

El gigante del comercio electrónico y los servidores, Amazon, reportó sus resultados del primer trimestre de 2026 con ventas netas que se incrementaron un 17%, situándose en 181.500 millones de dólares en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

En ese periodo, los ingresos netos de la compañía ascendieron a US$ 30.300 millones. El segmento de servicios en la nube, Amazon Web Services (AWS), mostró ventas por US$ 37.600 millones, lo que representa un aumento del 28% interanual.

Además, la compañía indicó que sus ingresos netos del primer trimestre incluyen ganancias antes de impuestos de 16.800 millones de dólares en ingresos no operativos derivadas de sus inversiones en Anthropic.

Andy Jassy, presidente y consejero delegado de Amazon, señaló que el negocio de chips propios —Graviton, Trainium y Nitro— ha superado una tasa de ingresos anuales de 20.000 millones de dólares, con un crecimiento de triple dígito interanual. El beneficio operativo del trimestre fue de US$ 23.900 millones, frente a los US$ 18.400 millones de un año antes.

El flujo de caja libre en los últimos doce meses se situó en 1.200 millones de dólares, muy por debajo de los US$ 25.900 millones del periodo equivalente anterior, debido principalmente a un incremento de US$ 59.300 millones en compras de propiedades y equipos vinculadas a inversiones en IA.

Para el segundo trimestre de 2026, Amazon espera unas ventas netas de entre US$ 194.000 y 199.000 millones, con un beneficio operativo de entre 20.000 y 24.000 millones de dólares.

Alphabet: Google Cloud crece un 63% y el beneficio neto supera los US$ 62.500 millones

Alphabet, matriz de Google, obtuvo un beneficio neto de 62.578 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 81% más que en el mismo periodo de 2025. Los ingresos totales aumentaron un 22% hasta 109.900 millones de dólares, marcando el undécimo trimestre consecutivo de crecimiento de doble dígito.

Google Cloud fue el segmento de mayor dinamismo, con unos ingresos de US$ 20.028 millones, un 63% más interanual, impulsado por la demanda de soluciones de IA empresarial. Los ingresos publicitarios de Google alcanzaron los US$ 77.253 millones, con YouTube generando US$ 9.883 millones. El beneficio operativo aumentó un 30% hasta US$ 39.696 millones, con un margen operativo del 36,1%.

El apartado de otros ingresos e ingresos netos recogió una ganancia neta de 37.700 millones de dólares, principalmente por plusvalías no realizadas en valores de renta variable no cotizados. El beneficio por acción diluida fue de 5,11 dólares, un 82% más.

La compañía anunció un incremento del 5% en su dividendo trimestral, que queda fijado en 0,22 dólares por acción, pagadero el 15 de junio de 2026. La cartera de pedidos pendientes de Google Cloud casi se duplicó trimestralmente hasta superar los 460.000 millones de dólares.

Meta: Récord de ingresos y apuesta por la superinteligencia artificial

Meta Platforms registró unos ingresos de 56.310 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 33% más que en el mismo periodo del año anterior, y un beneficio neto de US$ 26.770 millones, un 61% superior. El margen operativo se mantuvo en el 41%.

Los usuarios activos diarios en el conjunto de sus aplicaciones (Family of Apps) alcanzaron los US$ 3.560 millones en marzo de 2026, un 4% más interanual. Las impresiones publicitarias crecieron un 19% y el precio medio por anuncio aumentó un 12% respecto al año anterior.

Los gastos de capital del trimestre ascendieron a 19.840 millones de dólares. Meta elevó su previsión de gastos de capital para el conjunto de 2026 hasta un rango de entre US$ 125.000 y 145.000 millones, desde los US$ 115.000-135.000 millones estimados anteriormente, debido a mayores costes de componentes y de centros de datos. El segmento Reality Labs registró pérdidas operativas de 4.030 millones de dólares.

Para el segundo trimestre de 2026, Meta prevé unos ingresos de entre 58.000 y 61.000 millones de dólares, y mantiene su previsión de gastos totales anuales en el rango de US$ 162.000-169.000 millones.

Microsoft: Ingresos en la nube de 54.500 millones y Azure crece un 40%

Microsoft reportó ingresos de 82.900 millones de dólares en su tercer trimestre fiscal (cerrado el 31 de marzo de 2026), un 18% más interanual, y un beneficio neto de US$ 31.800 millones, un 23% superior. En los nueve primeros meses del ejercicio fiscal 2026, el beneficio neto acumulado ascendió a 97.983 millones, un 31% más.

Los ingresos de Microsoft Cloud totalizaron 54.500 millones de dólares, un 29% más. El segmento Intelligent Cloud, que incluye Azure, facturó US$ 34.681 millones, un 30% más, mientras que los ingresos de Azure y otros servicios en la nube crecieron un 40% interanual. El negocio de IA de la compañía superó una tasa de ingresos anuales de 37.000 millones de dólares, un 123% más que el año anterior.

El segmento de Productividad y Procesos de Negocio, que incluye Microsoft 365 y LinkedIn, generó US$ 35.013 millones, un 17% más. El segmento More Personal Computing ingresó 13.192 millones de dólares, una caída del 1%, con descensos en Xbox y Windows OEM.

Microsoft devolvió 10.200 millones de dólares a los accionistas en forma de dividendos y recompra de acciones durante el trimestre. La cartera de obligaciones de rendimiento comercial pendientes creció un 99% hasta 627.000 millones de dólares.