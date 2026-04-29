Diputadas del Frente Amplio presentan propuesta para aliviar cobros a morosos del CAE

Las diputadas Emilia Schneider, Constanza Schönhaut y Gael Yeomans acudieron hasta el Ministerio de Educación para hacer entrega de un proyecto de ley que busca aliviar los procedimientos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).

“Como Frente Amplio lo hemos señalado en diversas ocasiones: nos preocupa y nos ocupa el bolsillo de la clase media y de quienes menos tienen. Por eso hemos venido a dejarle a la ministra de Educación una propuesta para que el cobro de estas deudas deje de ser abusivo y tenga, por ejemplo, criterios como el ingreso y el gasto de las personas que están endeudadas”, dijo la integrante de la comisión de Educación, Schneider.

La iniciativa presentada por las parlamentarias del Frente Amplio (FA) fija criterios para los cobros, añadiendo la capacidad de pago de los deudores a la ecuación, así como la imposibilidad de embargar a quienes ganan menos de $1,5 millones.

En esa línea, Yeomans enfatizó la necesidad de avanzar en la tramitación del Financiamiento para la Educación Superior (FES), señalando que “no debe existir endeudamiento para estudiar y para eso tenemos que terminar con este mal financiamiento que existe, que es el CAE”.

Por su parte, Schönhaut remarcó que las condiciones impuestas por la Tesorería General de la República (TGR) son muchas veces imposibles de cumplir, dejando fuera de una posible repactación “a familias y deudores que, efectivamente, tienen voluntad de pagar, pero que las están dejando contra la pared con las condiciones que les están estableciendo para poder ponerse al día con sus pagos. Y aquí queremos hacer también un llamado al gobierno, a un gobierno injusto, a que vuelva a ser razonable”.

En la misiva entregada a la titular de Educación, María Paz Arzola, las diputadas de oposición también solicitaron el auspicio del Ejecutivo para que el proyecto pueda avanzar prontamente en su tramitación.