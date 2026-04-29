De Urresti (PS) acepta disculpas de Poduje, pero cuestiona que “parece más un activista de ultraderecha que un ministro”

El senador del Partido Socialista (PS), Alfonso de Urresti, abordó la controversia en Hoy es Noticia de CNN Chile con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, luego de que calificara como una “locura” el proyecto de ley de humedales urbanos impulsado por el legislador, en medio del debate por la factibilidad del proyecto habitacional Guacamayo 3 en Valdivia.
En ese contexto, expresó que es “un desagrado” tener que referirse a los dichos del titular de Vivienda, quien acudió a una ciudad reconocida como una capital latinoamericana de humedales.
“Agrede a un senador por la autoría de una ley que se votó prácticamente por unanimidad. Es simplemente un estilo muy confrontacional, muy poco acorde a un ministro, cuyo objetivo precisamente es buscar soluciones y encontrar vías para avanzar en la construcción de viviendas. Es realmente un ministro que a veces parece más un activista de ultraderecha que un ministro de Vivienda”, afirmó.
Respecto de las diversas reacciones que han surgido tras la polémica, destacó el respaldo de la mesa del Senado, conformada por Paulina Núñez (presidenta de la Corporación) e Iván Moreira (vicepresidente).
“Institucionalmente, ellos han representado que un ministro de Estado no puede referirse así. En primer lugar, a un parlamentario, a un senador, y segundo, desconocer la vigencia de una ley”, sostuvo.
Consultado por los dichos de Poduje, quien tras el episodio comentó que “no tengo ningún problema en pedirle disculpas si se sintió ofendido por mis dichos”, respondió: “Uno las recibe, pero espero que las dé personalmente, porque fue muy artera su actuación”.
Lo más leído
- Diputados de oposición piden citar a ministra Steinert a sesión especial por agenda de seguridad
- Presidente Kast dialogó con manifestante con megáfono en Temuco: Descartó recortes en salud y prometió resguardar a funcionarios
- Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa de narcotráfico y posesión de armas
- Exministro de economía Valente respalda rebaja de impuesto de primera categoría: "El 70% de esas utilidades va a reinversión"
- De Urresti (PS) acepta disculpas de Poduje, pero cuestiona que “parece más un activista de ultraderecha que un ministro”