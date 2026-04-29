Exministro de economía Valente respalda rebaja de impuesto de primera categoría: “El 70% de esas utilidades va a reinversión”

Este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer los datos de desempleo del primer trimestre del 2026, en los que cifraron la tasa de desempleo en un 8,9%, un 0,5% más alto que el mismo periodo del año anterior.

El exministro de Economía, José Ramón Valente, conversó en Agenda Económica PM sobre las razones que causaron esta alza del desempleo y cómo las medidas económicas del proyecto de ley de Plan de Reconstrucción Nacional, pueden ayudar a combatir las cifras de desempleo.

“El seguir con una tasa mayor al 8% muchos años, a mí me preocupa, me preocupa que la economía no sea capaz de generar empleos para gente que los está buscando. Esto significa que hay aproximadamente 900.000 personas buscando trabajo activamente y no lo encuentran”, señaló

“Si uno mira las cifras, hay otro millón de chilenos que salieron de la fuerza de trabajo y, si encontraran un empleo interesante, sí lo tomarían. Por lo que hay cerca de dos millones de chilenos a los que les gustaría tener un buen empleo y no lo tienen“, enfatizó.

Quien también se refirió a las cifras publicadas por parte del INE, fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien sostuvo que “es la consecuencia de un modelo de desarrollo que se basaba en subir impuestos y que el Estado se hacía cargo de todo“.

“Ese modelo fracasó y a donde vamos ahora es a recuperar el desarrollo, donde el desarrollo se genera a través de inversiones, de actividad privada, empresarial, pujante y donde el Estado ayuda con regulaciones que se fusionen más fácilmente y con menores tasas de impuestos. Y en eso consiste el plan de reconstrucción para recuperar el empleo y volver a nuestras metas de empleo que queremos porque este desempleo es inaceptable”. aseveró.

Valente respalda rebajar el impuesto a las empresas de 27% a 23%

Respecto a la rebaja de impuestos de primera categoría, el extitular de la cartera de Economía, afirmó que la subida de costos previsionales de los trabajadores, el alza del salario mínimo y la reducción de la jornada de trabajo, han afectado a los costos laborales de las empresas.

En esa línea, aclaró que seguramente no se podrán retrotraer estas iniciativas, pero que sí se podrían regular para que no sigan subiendo: “Tenemos que ver alguna alternativa, en ese sentido, me parece súper atractivo lo que está incluido dentro de las propuestas de la ley miscelánea económica que presentó el gobierno, donde hay cosas específicas para el tema del empleo”.

“Cuando rebajas el impuesto que pagan las empresas de primera categoría del 27% al 23%, lo que estás haciendo es que esos recursos que ahora quedan en la empresa, históricamente, 70% de esos recursos van a reinversión, se invierten y hay nuevos proyectos”, aseguró

“Entonces, con eso tú lo que estás haciendo es generando más proyectos de inversión, una reactivación de la economía y, por lo tanto, más demanda de trabajo, puestos de trabajo disponibles para estos dos millones de chilenos que eventualmente les gustaría tener un trabajo”, añadió Valente.

¿Se puede reducir la tasa de desempleo a 6,5%?

En cuanto a las metas del gobierno en crecimiento y empleo, José Ramón Valente argumentó que las cifras propuestas por Hacienda son logrables, ya que se han alcanzado previamente.

“Los objetivos del gobierno me parecen muy claros y me parecen logrables. Los objetivos son que Chile vuelva a crecer al 4%, que la inversión crezca al menos un 6% al año, que haya una mejora en la productividad, que mejore al menos un 1% al año y que la tasa de desempleo, como consecuencia de todo, baje al nivel de 6,5%”, planteó.

“Estas no son cifras ajenas a la historia de Chile. Entre el 1990 y el 2013, antes que nos bajara la idea de que podemos subir infinitamente los impuestos a las empresas y que nada va a ocurrir con la tasa de inversión o con el crecimiento económico, Chile crecía al 5,5%, la inversión crecía al 9%, las tasas de desempleo eran del orden del 6,5% y también la productividad era cercana al 1%“, puntualizó.

A eso, añadió que el Plan de Reconstrucción Nacional es un cambio en la estrategia de desarrollo de Chile y que hay que crear un ambiente propicio para las inversiones: “Chile lo necesita urgentemente, la cifra de desempleo que salió hoy demuestra la urgencia de ese cambio en estrategia de desarrollo que haga que Chile nuevamente sea un país que cree empleos de calidad, en donde se invierta, donde se creen empresas y al final un bienestar para los chilenos”.

“Nos planteamos una estrategia de desarrollo hace 2014 que no dio resultado, lo que hizo fue que el crecimiento del país al final cayera menos de la mitad, que no hubiera creación de empleo y que la gente al final no tuviera una mejor calidad de vida”, indicó.

“Si ya llevamos dos años probando esa estrategia de desarrollo, démonos la oportunidad, aunque sea con algunos riesgos, de cambiar esa estrategia y yo creo que este proyecto del gobierno nos da esa oportunidad y, por tanto, necesita mucho apoyo ciudadano”, señaló

“Si nos quedamos sentados haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho durante los últimos 12 años, no nos extrañemos que haya 2 millones de chilenos desempleados, no nos extrañemos que el país crezca 2%, no nos extrañemos que la calidad de vida de los chilenos no mejore sustancialmente“, advirtió.

¿Qué efectos tendrá la modificación de la “permisología”?

Respecto a la modificación de la “permisología“, con la que se busca destrabar permisos para la realización de proyectos, el exministro de Economía destacó su relevancia: “Los inversionistas locales o extranjeros, cuando se enfrentan a la maraña regulatoria en Chile, necesitan poder tener mucho más certeza de que los proyectos que presentan van a ser o aprobados o rechazados, pero en cualquiera de los dos casos que sea un tiempo razonable”.

“No nos podemos demorar ocho o diez años en darle un sí o un no a un proyecto de inversión. Eso tenemos que hacerlo en un año, en 18 meses, no más que eso“, afirmó.

¿Se le debe subir el impuesto a las Pymes?

En materia de impuestos de las Pymes, Valente comentó que las empresas de mayor tamaño tienen mejor acceso a financiamiento que lo que tienen las pymes, pero los impuestos les quitan financiamiento a las empresas: “Si le quitas una porción importante de las utilidades que las empresas están obteniendo, les quitas la posibilidad de invertir y de crecer, en ese sentido se justifica el impuesto a las pymes”.

“El costo de cuando uno pone tasas diferenciadas para las pymes respecto a las empresas grandes es que las pymes se mantienen como pymes porque tienen ese incentivo, y nosotros queremos que las empresas efectivamente crezcan y lleguen a ser, ojalá, lo más grandes posibles”, concluyó.