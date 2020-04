VIDEO RELACIONADO – Reporte Minsal 15-04-2020 (01:55)

En conversación con Radio ADN, el ministro de Salud, Jaime Mañalich explicó por qué se han implementado cuarentenas parciales en Chile y fue categórico al afirmar que es probable que el total de la población se contagie con el coronavirus de no encontrarse antes una vacuna contra el patógeno.

“El destino de esto es que toda la población se infecte. No hay forma de evitarlo a menos que exista una vacuna. Tenemos que administrar la pandemia, dentro de lo difícil que es, para lograr que no haya ningún momento como sí ha ocurrido en Nueva York, Italia o España, donde el contagio es de tal magnitud que exige una demanda alta al sistema hospitalario que no se puede sostener, y dejar morir a los que no tienen camas o por decisiones éticas”, fueron las palabras del secretario de Estado.

En la entrevista, la autoridad criticó a los alcaldes para exponer su punto: “Cuando determinados alcaldes piden cuarentenas totales o generales en sus comunas, o en toda la ciudad o país, no saben el daño que producirán en la población. En las comunas que hay cuarentenas, los propios alcaldes han cambiado de opinión porque la gente sufre, pasa hambre, se produce violencia intrafamiliar. Por eso deben ser cuarentenas focalizadas y tienen que tener un principio y un fin, de acuerdo a la realidad epidemiológica”.

“La idea es que el número de contagios que tenemos en una comuna sea de tal forma que no genere una presión excesiva para el sistema de salud, para manejarlo bien como ha sido ahora”, complementó.

Mañalich defendió las cuarentenas focalizadas, pues “no se produce un rebrote, donde sí se produce en países con lockdown, en donde la idea de que nadie se contagie deja a la población vulnerable”.

Y reforzó su idea con el ejemplo de ciertos países de Asia: “En Singapur, Corea, China, donde ha habido cierre masivo, ha quedado una gran cantidad de población, 1.200 millones de personas, susceptibles de contagiarse. Se encuentran con esta desgracia de que todas las medidas que hicieron empiezan a minimizarse, porque la enfermedad rebrota“.

Finalmente, señaló: “No queremos llegar a eso. Queremos administrar esta pandemia con esta estrategia, con una enorme inversión del gobierno central para lograr que la velocidad de contagios sea lo más lenta posible”.