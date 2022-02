Este martes, Países Bajos anunció que pondrá fin a casi todas las restricciones sanitarias en el país antes del 25 de febrero, debido a que los contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 han disminuido significativamente.

El ministro de Salud, Ernst Kuipers, explicó que se eliminará el uso de mascarilla en interiores, además del pase de movilidad para la vida social, la distancia física y el teletrabajo, esto tras confirmarse que la ola causada por la variante Ómicron ya alcanzó su punto máximo.

El secretario de Estado recalcó que “somos más resistentes al virus gracias a las dosis de refuerzo”. Por ello, y a pesar de que los casos diarios aún son altos, señaló que es momento de “reabrir el país, ya que ahora parece que estamos en, o por debajo, del peak de la ola actual”.

Desde este viernes se ampliará el horario de cierre de la hostelería y cultura y no se requerirá mascarilla ni distancia física en lugares con menos de 500 personas donde se exija el pase de movilidad. Además, se reducirán de siete a cinco los días que debe pasar una persona contagiada en aislamiento, siempre que esté, al menos, 24 horas sin síntomas.

Por su parte, el 25 de febrero desaparecerá totalmente la regla de metro y medio de distancia física, la necesidad del pase de movilidad en la hostelería y cultura, y será el fin de las mascarillas como norma general, ya que solo serán obligatorias en el transporte público y aviones.

Los Países Bajos habían impuesto algunas de las restricciones sanitarias más duras de la Unión Europea. Sin embargo, el país se vio enfrentado a grandes manifestaciones por estas medidas, con disturbios que se prolongaron por días, daños a la propiedad y cientos de arrestos y heridos.

Het land gaat weer open. In grote stappen, snel achter elkaar. Dat is nodig voor een gezonde samenleving. Maar voor de kwetsbaren onder ons is dit een spannende tijd. Blijf daarom rekening met elkaar houden, want corona is niet weg. pic.twitter.com/XMEiQqpPDN

— Ernst Kuipers (@ministerVWS) February 15, 2022