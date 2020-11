El ministro de Salud, Enrique Paris, advirtió sobre los riesgos de sufrir un rebote de coronavirus en Chile, luego de que se anunciara un leve aumento en los casos durante las últimas semanas.

En conversación con T13, el secretario de estado dijo que “si la gente acá en el verano no se cuida, no usa mascarilla, no mantiene el distanciamiento físico, cuando llegue el invierno y hace frío en Chile, obviamente podría venir la segunda ola”.

“Si viene una segunda ola será mucho más grande. De hecho, sólo para Santiago pronosticamos que podemos llegar a tener entre 5 mil y 7 mil casos de COVID-19, que fue lo que tuvimos en todo el país. Obviamente podemos tener un colapso gravísimo del sistema hospitalario”, agregó.

La principal preocupación de las autoridades sanitarias son las fiestas de fin de año, motivo por el cual están planificando replicar el plan “Fondéate en tu casa” para limitar el número de personas que se puedan reunir durante las celebraciones.

En la misma línea, sobre la realización del tradicional evento de Año Nuevo en Valparaíso con fuegos artificiales, el ministro dijo que “estamos hace varios días tratando de hacer una reunión justamente para discutir el tema del espectáculo pirotécnico. Así que no está totalmente decidido”.

De todas formas, Paris señaló que “si logramos vacunar a nuestra población antes de que llegue el invierno, antes de abril o fines de marzo, a gran parte de la población obviamente, evitaremos una segunda ola”.