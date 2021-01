Durante la jornada de ayer, se dio a conocer el caso de una funcionaria de la salud que fue inoculada con la dosis de Pfizer contra el coronavirus, y a una semana de esto, dio positivo al COVID-19. Una situación que fue abordada y explicada por el ministro de Salud, Enrique Paris, quien hizo un llamado a la calma.

Sobre este caso registrado en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, el secretario de Estado indicó que “el personal sanitario sabe que la vacuna no produce anticuerpos antes de la segunda dosis, incluso siete días después de la segunda dosis recién vas a tener anticuerpos para evitar enfermarte”.

Asimismo recalcó que el virus tiene un periodo de incubación de 14 días, “entonces si ella apareció enferma hace pocos días, seguramente se contagió antes y es obvio que la vacuna no alcanza a hacer efecto, por eso es muy importante la segunda dosis a los 21 días. Y se sabe que realmente los anticuerpos son positivos al séptimo día después de la segunda dosis“, agregó.

Por otro lado, Paris señaló que “hay que darle tranquilidad a la población. Las vacunas en Chile son aprobadas por el Instituto de Salud Pública (ISP) y son aprobadas según también las normas de la FDA y la OMS. Por tanto, el hecho de que ella se haya enfermado es porque la vacuna no alcanzó a formar anticuerpos porque así actúa la vacuna“, concluyó.

Además, advirtió que durante el proceso del plan de vacunación hay que considerar que “no significa que porque yo me vacune de aquí a mañana me largo a la vida, no es así”, haciendo un llamado a mantener las medidas sanitarias como el uso de mascarillas, lavado de manos y distancia física.

Paris hizo hincapié además en que por el momento se descarta la inoculación de la población con solo una de las dos dosis requeridas en el caso de Pfizer, ya que las indicaciones del fabricante apuntan a la necesidad de realizar ambas inoculaciones para que este efecto contra el COVID-19 sea adecuado.

En cuando a los efectos adversos que ya se han registrado producto de la vacuna, el ministro de Salud destacó que en general estos son leves.

“Confiamos que vamos a tener muy pocos efectos secundarios adversos. La cantidad que hemos tenido hasta el momento es del 0,1%. En otros países donde se están colocando otras vacunas, los efectos adversos han sido sobre el 1%, es decir, 10 veces más que acá”, declaró.

Finalmente, el titular de Salud se refirió al proyecto impulsado por el diputado DC Gabriel Silber y que busca instaurar la obligatoriedad de la inoculación de la población. Sobre esto, Paris dijo que “respetamos las iniciativas parlamentarias” y que durante su discusión en la Cámara “probablemente nos llamen a dar nuestra opinión y ahí la daremos”, sin entregar mayores detalles sobre su apreciación personal.