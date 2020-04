VIDEO RELACIONADO – Minsal confirma 6.501 contagiados y 65 muertes por coronavirus ( 21:57)

El Colegio de Matronas y Matrones hizo un llamado “urgente” al Ministerio de Salud para validar los protocolos de atención a pacientes con COVID-19, en particular las embarazadas, debido a que “no se está considerando la gestación en esta pandemia”.

En ese sentido, el gremio pide incorporar “adecuadamente” cada caso de mujer embarazada, en todos sus estados de gestación, y no sólo el parto y postparto, “considerando fundamentalmente su condición de vulnerabilidad”.

“Históricamente la salud sexual y reproductiva se ha invisibilizado en periodos de catástrofe”, indica la presidenta nacional del gremio, Anita Román, quien asegura que producto de la emergencia podría haber un aumento de partos prematuros o la necesidad de píldoras del día después.

“Nada de eso se detiene, sino que por el contrario, pueden quedar en la indefensión durante los toques de queda y cuarentenas”, puntualiza la dirigenta, expresando su preocupación por el respeto de los derechos de la gestación.

“Señor ministro, no se olvide de las embarazadas en esta pandemia. Aún no tenemos directrices para enfrentar la pandemia para pacientes en esta condición de gravidez”, recalcó, enfatizando en que las gestantes no están consideradas en ninguno de los protocolos oficiales, por lo que no hay cifras exactas.

Añadió que “lo que hoy existe son protocolos no oficiales para el momento de la gestación, parto, puerperio y recién nacido, que si bien es una directriz inicial, hoy es insuficiente”.