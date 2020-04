VIDEO RELACIONADO: Minsal confirma 6.501 contagiados y 65 muertes por coronavirus

Desde el miércoles, Hualpén se encuentra en cuarentena total debido al avance del coronavirus, sin embargo, los habitantes de aquella comuna no han acatado completamente las medidas, según acusa la alcaldesa Katherine Torres.

Por ello, las autoridades municipales decidieron levantar barreras de plástico, pero luego que fueran vulneradas tomaron una decisión más drástica: instalar unos bloques de cemento de más de dos toneladas para impedir la entrada y salida de gente. Pese a todo, nada de esto ha dado resultado. Por lo tanto, este jueves se comenzó a construir una “zanja tipo trinchera”, según informa La Estrella de Concepción.

“El primer día de cuarentena hubo mucho incumplimiento. En los últimos días han sido menos, pero sigue habiendo gente que incumple la medida”, se quejó Katherine Torres.

“Ante eso nos vimos en la obligación de hacer una zanja, una especie de canal, con la finalidad de que no pasen vehículos y con el cuidado para que no vayan a caer personas, aunque no debería, porque deben estar todos en sus casas”, agregó.

“También estamos pidiendo que se haga un barrido con una mayor dotación de personal militar para el mayor cumplimiento de la medida y aplicación de las multas que corresponde”, prosiguió.

Finalmente, sentenció: “Si no es por la buena, va a tener que ser por la mala, porque hay personas que no quieren entender, creen que no les va a pasar nada. Acá tenemos que cuidarnos todos, yo apelo a la conciencia de las personas, no solo pensar en ella, sino que en el otro”.