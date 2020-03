Este miércoles, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunció que la suspensión de clases se extenderá por dos semanas más y que las vacaciones de invierno se adelantarán para las dos últimas semanas de abril, de manera que no asistan a clases presenciales por todo ese mes.

“Debemos saber compatibilizar la medida de proteger la salud de todos los chilenos, junto con asegurar también que el aprendizaje de nuestros jóvenes no se vea deteriorado por las medidas que se han debido adoptar”, señaló Figueroa.

En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, aseguró que esta extensión de la suspensión de clases es una medida “de sentido común”, pero no de la forma en que la planteó el Gobierno.

“Lo que nos parece más equívoco y no estamos de acuerdo es la idea de adelantar las vacaciones, porque creo que comunicacionalmente es un error hablar de vacaciones cuando estamos en plena cuarentena“, dijo el líder gremial.

Por otro lado, Aguilar comentó otra de las medidas del Mineduc que dice relación con las clases en línea o virtuales, las que a su parecer “el ministerio cree que están funcionando, pero eso es hasta por ahí no más”.

“Cuando usted tiene plataformas online donde hay que descargar contenido, responder, hacer clases virtuales, etc., claro, tiene casas con cinco computadores, pero también tiene muchas casas en Chile donde eso no está, donde no hay ni siquiera un computador“, afirmó Aguilar.

En ese sentido, desde el Colegio de Profesores han propuesto otra modalidad para poder entregar los contenidos académicos que los y las niñas requieren. “Hemos hecho la propuesta de que la televisión abierta podría ponerse a disposición de esta necesidad educacional porque televisor sí que hay en todas las casas de Chile”, afirmó el presidente del gremio.