El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast (JAK), dio positivo al COVID-19.

“Estimados amigos, les quiero comunas que hoy por la mañana he recibido la notificación de que estoy contagiado de COVID-19″, comunicó Kast a través de un video publicado en su cuenta de YouTube.

El pasado domingo, el ex diputado comenzó a desarrollar los primeros síntomas. “Me hice junto con toda mi familia el PCR. El único que dio positivo fui yo y opté por aislarme en mi hogar”, indicó.

Hasta el momento, JAK sólo ha presentado síntomas como fiebre y molestia nasal, “pero en términos generales me siento bien”.

“Al igual que la mayoría, he tratado de cumplir con todas las normas sanitarias y las medidas que nos han señalado para cuidarme y cuidar a otros no contagiarlos con este virus. Siempre he tenido un frecuente lavado de manos, he usado mascarilla, alcohol gel y he mantenido distancia física con las personas”, contó.

Tras eso, dijo que “lamentablemente, todo esto no fue suficiente”.

Asimismo, afirmó que él y su familia tienen los “recursos para hacer una cuarentena en casa y de apoyar a nuestros hijos con herramientas tecnologías para conectarse al colegio y tener una situación económica tranquila”.

Finalmente, hizo un llamado a todas las personas del país para que se sigan cuidando “y tomen precauciones para no contagiarse, porque la curva va en alza”.