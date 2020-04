Un hombre de 42 años, diagnosticado con coronavirus, falleció solo en su departamento ubicado en la comuna de Santiago.

Se trata de Christian Aravena Lepe, quien el sábado fue encontrado muerto en su domicilio, luego de haber sido diagnosticado con COVID-19 el pasado 9 de abril.

La familia y amigos de la víctima acusan abandono del servicio de salud, ya que, según indican, pese a contar con enfermedades de base, tales como asma y un cáncer testicular que lo obligó a someterse a varias quimioterapias hace dos años, no recibió la ayuda correspondiente.

“Mi hermano murió solo en su departamento, sin la ayuda de nadie. Salud no respondió como debió haber sido. Él debió haber sido hospitalizado. Para mí esto fue una negligencia”, dijo al matinal Contigo en La Mañana (CHV) Rosario Aravena, hermana de Christian.

Tras haber sido diagnosticado, los funcionarios médicos le indicaron que debía quedarse en su casa, hasta donde llegarían a visitarlo, sin embargo, según cuentan sus cercanos, eso sólo ocurrió una vez, cuando una enfermera concurrió hasta su domicilio para recetarle paracetamol y un jarabe.

El pasado miércoles, la situación de Christian empeoró, instancia en que ya dependía de un tanque de oxígeno para poder respirar. Este insumo fue adquirido gracias a una colecta hecha por sus familiares y amigos, quienes por prevención no lo visitaban.

El viernes sus cercanos lo llamaron, sin obtener respuesta. Y el sábado, su prima, preocupada porque no contestaba los mensajes ni las llamadas, decidió llamar a Carabineros para ir a su departamento. A los pocos minutos de tocar la puerta, decidieron entrar, encontrando a Christian fallecido dentro de su domicilio.

“Siempre me voy a arrepentir de no haberlo ido a sacar para llevarlo a una urgencia, aunque me hubiese contagiado”, expresa su amigo Christian Pereira, quien fue testigo de la nula asistencia médica que recibió la víctima.

El cuerpo del fallecido aún está siendo periciado en el Servicio Médico Legal (SML) para poder determinar las causas de su deceso. Mientras, sus cercanos exigen respuestas por la negligencia que acusan.