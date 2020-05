VIDEO RELACIONADO – COVID-19: El peligro del contagio en viviendas con hacinamiento (00:04:05)

La Municipalidad de Buin dio a conocer este lunes que el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) ALUMCO, ubicado en el Fundo El Diamante, registró tres casos positivos de coronavirus entre los residentes, además de otros exámenes cuyos resultados aún no son entregados.

La información fue confirmada por el alcalde Miguel Araya, quien detalló que en la residencia viven 14 adultos mayores, de los cuales 3 resultaron positivos al examen de COVID-19. “Se encuentran en buen estado de salud, pero están bajo control”, aseveró el edil.

Y agregó: “Se realizaron tests preventivos por parte de un equipo municipal de Salud, y salieron positivos (tres). Se activó el protocolo de manera inmediata, junto con el Servicio de Salud Sur, y ya está coordinada toda la atención para dar tranquilidad a las familias y resguardar la seguridad de los adultos mayores”.

En relación a los otros once ancianos de la residencia, el alcalde Araya explicó que están realizando una cuarentena preventiva, aunque no descartó la posibilidad de un cuarto caso positivo que aún se encuentra en evaluación. “(Hoy) vamos a ver si son trasladados o no a residencias preventivas. Está todo el protocolo activado”, aseguró.