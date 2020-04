VIDEO RELACIONADO – Jadue responde a Mañalich: “El ministro sencillamente le miente a todo Chile” (08:41)

La alcaldesa de Providencia, en conversación con Radio Universo, se refirió a la relación que tiene con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus. Sobre él, piensa: “no es el gallo más simpático, pero ha tenido buenos resultados”, dijo Mathhei.

La jefa comunal compartió gabinete con Mañalich cuando se desempeñó como ministra del Trabajo y Previsión Social, en Piñera I, en 2011. “Ahora, que Mañalich no es el gallo más simpático, claro que no es el más simpático, pero hasta ahora ha tenido buenos resultados. La verdad es que yo en general me entiendo con la subsecretaria Paula Daza”, expresó.

Lee también: Mañalich descarta entregar datos de contagiados a alcaldes: “Están alentando a que cometamos un delito”

“Él es pesado y yo también soy pesada”, añadió.

De todas maneras, la alcaldesa defendió al responsable de la cartera de salud: “Yo me imagino como está el ministro hoy día, viendo de dónde recibe los respiradores (…) la cantidad de tensión a la que debe estar sometido ese pobre hombre, Mañalich. No se lo doy a nadie”.

Respecto a la acusación de 58 alcaldes, quienes acusaron a Mañalich de “hermetismo” y critican la gestión del gobierno respecto a la transparencia con la que han enfrentado la pandemia, la alcaldesa se distanció de la postura de los ediles que firmaron la acusación.

Lee también: Ministro Mañalich descarta haber tenido “contacto estrecho” con dirigente de gendarmes con COVID-19

“Yo opino totalmente distintos a los alcaldes. Esos alcaldes me van a decir que quieren estar seis meses en cuarentena, ¿y quién se va a hacer cargo? (…) la verdad que esta cosa romántica de una cosa total, sí quizás sería lo mejor para el virus, pero díganme ustedes cómo le va a dar comida todos los chilenos”, dijo Matthei.

Del mismo modo, se refirió a la situación de Providencia, una de las comunas que dejó de estar en cuarentena total: “La gente se está portando en general muy responsable, y justamente fue eso lo que nos permitió salir de la cuarentena, y espero que no tengamos que caer de nuevo”.