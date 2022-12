(CNN) – Para los estadounidenses de todo el país que se preparan para reunirse y socializar con familiares y amigos durante la temporada navideña de fin de año, la Casa Blanca tiene una advertencia clara: el COVID-19 no ha terminado y es mejor que se protejan.

En una entrevista con CNN para presentar el lanzamiento de una nueva campaña pública de la Casa Blanca este jueves destinada a preparar a los estadounidenses frente a lo que se espera que sea un aumento continuo en los casos de COVID-19 este invierno, el coordinador de respuesta de COVID-19 de la Casa Blanca, el Dr. Ashish Jha, enfatizó que lo que está en juego es aún mayor a medida que Estados Unidos se enfrenta a un trío de amenazas.

“Esta no es una enfermedad aislada”, dijo Jha, refiriéndose a la ola en curso de COVID-19, el virus respiratorio sincitial (RSV) y la influenza. “la carga en los hospitales y la carga en los trabajadores de la salud se debe a todos los patógenos respiratorios. Entonces, somos muy conscientes de que este aumento que estamos viendo en covid es en ese contexto de una de las peores temporadas de gripe en una década y con el RSV que ha sido bastante malo”.

La evidencia sugiere, sin embargo, que el RSV ha “alcanzado su punto máximo”, dijo Jha, y los números de casos comenzaron a disminuir “bastante rápido”. Aún así, pasará un tiempo antes de que el impacto del virus disminuya, dijo. El impulso renovado de la administración Biden para alentar a las personas a usar todas las herramientas necesarias disponibles para mantener a raya el covid-19 (vacunarse y aplicarse refuerzos, hacer uso de pruebas y tratamientos y usar mascarilla cuando sea necesario) son parte de lograr lo que Jha dijo que es el objetivo final de la Casa Blanca: prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes.

Como parte de su nuevo impulso, la administración está reiniciando el programa de prueba gratuita de covid-19 en el hogar, lo que permite que cada hogar estadounidense solicite hasta cuatro pruebas gratuitas este invierno en COVIDTests.gov. También ofrece recursos federales a los departamentos de salud locales, poniendo un enfoque adicional en las personas de alto riesgo, incluso proporcionando un libro de estrategias de invierno para hogares de ancianos y otros centros de atención a largo plazo, y permitiendo que el personal de los hogares de ancianos administre vacunas.

Jha se negó a predecir cuántos casos de COVID-19 podría haber este invierno, pero dijo que los datos de las últimas semanas dejan en claro que los números han ido en aumento, probablemente impulsados en parte por las reuniones en interiores durante las vacaciones de Acción de Gracias y el comienzo de la temporada de vacaciones de invierno. “Si alguien se vacuna mañana, tendrá algo de protección para Navidad. Pero no es que el día de Navidad sea el último día en que la gente socializa durante el invierno”, dijo Jha. “Por lo tanto, vacunarse lo más rápido posible para tener protección durante el mayor tiempo posible es fundamental”.

Actualmente, existen pautas específicas y más conservadoras de los CDC sobre lo que una persona debe hacer si da positivo en la prueba de covid-19, como aislarse de los demás, que si contrae la gripe o el RSV. Jha dijo que eso tiene que ver con el hecho de que la propagación del RSV y la gripe ocurre en gran medida cuando una persona es sintomática, mientras que el COVID-19 se puede transmitir mucho más incluso cuando una persona es asintomática.

Está alentando a los estadounidenses a seguir esta simple regla general, ya sea que tenga COVID19 u otra cosa: “Si se siente enfermo, debe quedarse en casa”. En otras palabras, no tosa durante una cena festiva familiar, incluso si no cree que tiene covid-19: “No sabe qué virus tiene y no tiene ningún valor contagiarlo a otras personas”, dijo Jha.