Este miércoles, el presidente Sebastián Piñera, el ministro de Salud, Enrique Paris, y otras autoridades de gobierno se reunieron con personal de la salud, debido a la crisis sanitaria de COVID-19 que ya se extiende en el país por más de un año.

En la instancia realizada en La Moneda, Natalia Troncoso, enfermera del Hospital Metropolitano, entregó un mensaje llamando a la ciudadanía a cumplir las medidas de prevención para intentar reducir los preocupantes índices vinculados al coronavirus.

Troncoso relató que al comienzo de esta pandemia se encontraba “haciendo turnos de urgencia en una clínica privada, haciendo triage, decidiendo a quien de los que estaba en la sala de espera le daba la última camilla de urgencias. Para mí era desesperante estar ahí y tomar ese tipo de decisiones“.

En la misma línea sinceró que “tenía miedo de contagiarme a mí o a mi familia, miedo de ser yo la que llegara a esa cama y ser ventilada. Arriesgué mi vida por vocación y amor a mi patria, al igual que todos los que trabajamos en salud“.

Lee también: AstraZeneca en Chile: ISP podría recomendar no aplicar la vacuna a algunos grupos

“He visto a mis compañeros darlo todo, he vivido en carne propia los extenuantes turnos, yo sé que saben que el personal está cansado y parece un discurso repetitivo. Pero ¿se han preguntado qué hay detrás de ese cansancio?”, agregó.

“No somos superhéroes, muchas veces lloramos y queremos renunciar en el turno, muchos de nosotros ya no están, partieron médicos, auxiliares y de todos los estamentos. No queremos jugar a ser Dios y quién vive y quién no, queremos darle la oportunidad de vivir a todos”, sumó.

Además, explicó que “sigo porque quiero ver a mis pacientes despertar. Cuando veo noticias de fiestas clandestinas o manejo al trabajo en horario de toque de queda y veo gente en la calle como si nada, o cuando veo que no les importa nada sacarse la mascarilla delante de otras personas me da mucha frustración, porque siento que el esfuerzo que hacemos todos no sirve de nada“.

“¿De qué sirve que nos llamen héroes y que nos aplaudan, si ustedes y sus familias no se están cuidando, dando mal ejemplo a sus hijos, no respetando las medidas de autocuidado? Francamente les digo gracias, pero no queremos sus aplausos“, lamentó.

Lee también: Balance Minsal: Positividad llegó al 15,4% y más de 3 mil personas se encuentran camas UCI

Y concluyó pidiendo que “quiero ver al mismo Chile que se une para la Teletón, un Chile solidario, y que se respeta, que todos nos unamos en el autocuidado y en seguir las normas”.

Tras esto, el mandatario añadió que “no basta con un proceso de vacunación masivo, como lo dijo Natalia, tenemos que perseverar en el fortalecimiento del sistema de salud, en las camas críticas, programa de testeo, trazabilidad y aislamiento, pero, sobre todo, debemos contribuir cumpliendo los cuidados personales”.

Y a la población más joven le pidió que “escuchen el dolor y angustia de los pacientes internados en las UCIs y de sus familias. Le pido a los jóvenes que actúen con responsabilidad y solidaridad“.

Finalmente, destacó la aprobación de la vacuna CanSino por el Instituto de Salud Pública (ISP), ya que ésta se podrá sumar al plan de vacunación y requiere sólo una dosis.