El embajador de Chile en China, Luis Schmidt, dijo no estar al tanto de la donación de 500 ventiladores por parte del gigante asiático a nuestro país. Un asunto que ha tenido al ministro de Salud, Jaime Mañalich, en el centro de la polémica.

Mañalich comenzó asegurando que la donación incluía mil aparatos, para luego reducir el número a 500. El martes, el embajador de China en Chile, Xu Bu, reiteró ante comisión de Relaciones Exteriores del Senado que no conoce el compromiso del gobierno de China de donar ventiladores a Chile.

En conversación con La Tercera PM, el diplomático se sumó a las palabras de Xu Bu y dijo que “la única donación que conozco del Estado de China a Chile es la de ayer”, relacionada con la entrega de elementos e protección personal y mascarillas el día martes.

“Acá nadie ha venido del gobierno chino a decirme ‘sabe qué, yo lo voy a ayudar en su campaña’. No, aquí están más preocupados en saber qué es lo que tengo yo aquí y no quiero decir mucho para que no cause expectación”, aseguró la autoridad.

El embajador planteó que “muchas de estas fábricas que hacen insumos médicos estuvieron mucho tiempo paradas y para el gobierno chino es mucho más rentable, políticamente hablando, entregarle donaciones a Venezuela y Estados Unidos. Nosotros somos un país más chico”.

Sin embargo, aseguró que las empresas chinas sí han apoyado al Gobierno y le han hecho “una colaboración muy buena”.

“En el caso del gobierno chino, no lo sé. Eso lo está manejando Xu Bu y allí se echan la culpa unos con otros“, comentó.

El domingo, en el balance diario del Ministerio de Salud, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, admitió que los ventiladores mecánicos encargados no están siendo gestionados a través de la embajada de China.

Posteriormente, durante la donación de elementos personales el martes, Mañalich aseguró que en la instancia el embajador chino se comprometió “con una nueva donación importante, incluso incluyendo ventiladores mecánicos, del gobierno chino a Chile, de empresas chinas a Chile, sin costo, donación”.

Schmidt, por su parte, señalo que él sólo está al tanto de la donación de “cosas menores” y que “si fueran cosas mayores, yo las debería saber, porque aquí todo el tema de ventiladores o cosas que tienen que ver con inteligencia artificial o incluso los kits de control de coronavirus, son operaciones más complejas y nosotros las deberíamos saber”.