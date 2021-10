(CNN) – Una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer/BioNTech tiene una alta eficacia (95,6%) en un ensayo de fase 3, anunciaron este jueves las compañías.

“La eficacia fue constante independiente de la edad, sexo, raza, etnia o condiciones comórbidas“, añadieron. El ensayo incluyó a más de 10 mil personas completamente vacunadas, de 16 años o más, que recibieron la dosis de refuerzo de 30 microgramos de la vacuna o un placebo.

Durante el estudio hubo 109 casos de COVID-19 entre las personas que recibieron un placebo y cinco casos entre los que recibieron la tercera dosis. Según Pfizer y BioNTech, la eficacia del 95,6% refleja esa reducción de la enfermedad entre los que recibieron una vacuna de refuerzo frente a los que no.

Estos son los primeros resultados de un ensayo aleatorio y controlado de refuerzo de la vacuna contra el nuevo coronavirus, dijeron las compañías, y reflejan un período en el que prevalecía la variante delta altamente contagiosa.

Today, we took action to expand the use of a booster dose for #COVID19 vaccines in eligible populations. We’re amending the EUAs for the vaccines to allow for the use of a single booster dose: ⬇️ ⬇️ https://t.co/IIp42eOkJ7 pic.twitter.com/U3c1z3ZWRF

— U.S. FDA (@US_FDA) October 20, 2021