La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, entregó su versión de lo ocurrido ayer jueves, cuando la Intendencia ordenó levantar temporalmente el cordón sanitario instalado en la Ruta 5 Sur, en la Tenencia de Carreteras de Paine.

En conversación con CHV Noticias, Daza aclaró que “no es una decisión que tomamos nosotros como Ministerio de Salud” y que, según lo informado por el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, esta situación sucedió porque “estaba un cordón sanitario que tenía unas cinco horas de cola y que un número importante de los vehículos eran camiones y buses”.

Sin embargo, enfatizó que actualmente “el cordón sanitario está, por lo tanto las personas no pueden salir ni entrar a las distintas regiones, salvo que tengan una situación particular”.

“Según lo informado por el intendente y la subsecretaria Katherine Martorell, que también estaba al tanto de esta medida, esto no volverá a repetirse“, agregó.

Más de 8 mil casos diarios

Durante el informe de este sábado, el Minsal reportó 8.112 nuevos casos en las últimas 24 horas, siendo la cifra más alta desde el inicio de la pandemia.

“Estamos en una situación crítica y es por eso que hoy día estamos tomando las medidas más duras desde el inicio de la pandemia”, sostuvo la subsecretaria Daza.

En esta línea, destacó las recientes medidas anunciadas por el Ejecutivo: “Dentro de las medidas de cuarentena hemos tomado medidas más restrictiva desde el punto de vista de los permisos individuales, permiso únicos colectivos, adelantar el toque de queda y a partir del lunes ningún chileno podrá salir del país, esa medida no la habíamos tomado nunca“.

“Yo no quiero decir todavía si estamos en la peor etapa de la pandemia, esperamos que no sea así, no sabemos qué va a pasar para adelante. Pero sí es de las situaciones más críticas, porque tenemos un número de casos importantísimo y una positividad alta”, agregó.