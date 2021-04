*Informe para CNN.com de Aditi Sangal

(CNN) – Se está desarrollando un escenario dividido mientras el mundo lucha contra la pandemia.

En países como Estados Unidos y el Reino Unido, las personas, contentas y recién vacunadas, abrazan a sus seres queridos después de un largo período de separación. En India, familias angustiadas cuentan sus muertos.

Las personas enfermas están siendo rechazadas de los hospitales que se han quedado sin camas y oxígeno, ya que el número de casos nuevos aumenta a niveles récords cada día, creando una crisis nacional con repercusiones globales.

Cuanto más se propaga el virus, más posibilidades tiene de mutar y crear variantes que eventualmente podrían resistir las vacunas actuales, amenazando con socavar el progreso de otros países para contener la pandemia, advierten los expertos.

“Si no ayudamos en India, me preocupa una explosión de casos” en todo el mundo, dijo el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown.

Es por eso que el brote de COVID en la India es un problema global que necesita una respuesta coordinada.

Algunos países ya están luchando por enviar suministros.

Los concentradores de oxígeno estadounidenses, dispositivos médicos que comprimen el oxígeno del aire, llegaron a principios de esta semana, y el miércoles Reino Unido, Italia y Alemania enviaron más equipos médicos, cuando los aviones rusos despegaron de Zhukovsky hacia Delhi con medicamentos, monitores y ventiladores.

Si bien la prioridad inmediata es salvar las vidas de los que ya están enfermos, vacunar al país se considera crucial para detener la propagación del virus. Pero, a pesar de ser el hogar del mayor productor de vacunas del mundo, India no tiene suficientes dosis y no existe una forma rápida y sencilla de producir más.

Los países occidentales han sido criticados por almacenar vacunas, pero el miércoles, el secretario de Salud británico, Matt Hancock, dijo que el Reino Unido no tenía vacunas de repuesto para enviar.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que había hablado con el primer ministro indio, Narendra Modi, y confirmó que Estados Unidos tiene la intención de enviar vacunas contra el coronavirus a India. A principios de semana, Estados Unidos dijo que compartiría 60 millones de dosis de AstraZeneca con otros países, pero no especificó qué naciones ni cuándo. Entregarlos podría llevar meses, advirtió la Casa Blanca.

Una distribución equitativa de la vacuna en todo el mundo es esencial, dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

“Porque estamos todos juntos en esto. Es un mundo interconectado. Y hay responsabilidades que los países tienen entre sí, especialmente si eres un país rico y estás tratando con países que no tienen los recursos o las capacidades”. que tienes “, le comentó a The Guardian a principios de esta semana.

Si el brote en la India no se puede contener y se propaga a países vecinos con bajos suministros de vacunas y sistemas de salud débiles, los expertos advierten que el mundo corre el riesgo de reproducir escenas presenciadas en India, especialmente si se permite que se establezcan variantes más nuevas y potencialmente más contagiosas. Y, dado que India tiene un papel de liderazgo en la fabricación de vacunas para otras naciones, no detener su propagación allí podría poner en peligro el lanzamiento de la vacuna en todo el mundo.

Variantes vs vacunas

El coronavirus se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan y desde entonces se ha extendido por todo el mundo de persona a persona, en algunos casos, mutando en nuevas variantes.

En diciembre, los científicos detectaron una nueva variante conocida como B.1.617, en India, aunque no se sabe si esto está impulsando el brote local debido a la falta de vigilancia genómica.

Anurag Agrawal, director del Instituto de Genómica y Biología Integrativa, dijo el viernes que existe una correlación, sin embargo, entre la creciente prevalencia de variantes y el aumento en el número de casos en la India.

“En Maharashtra lo vimos (B.1.617) subir, vimos un brote. Lo estamos viendo subir en Delhi, estamos viendo un brote. Estas son correlaciones epidemiológicas muy importantes”, dijo Agrawal.

Pero notó que en Delhi y en el norte de la India, otra variante, identificada por primera vez en el Reino Unido y conocida como B.1.1.7, era más dominante que B.1.617. Se sabe que la variante B.1.1.7 es más transmisible.

Fauci dijo que los datos recientes mostraron que la vacuna COVID-19 de cosecha propia de la India, Covaxin, neutralizó la variante B1.617, lo que sugiere que las vacunas podrían usarse contra ella. “La vacunación podría ser un antídoto muy, muy importante”, aunque agregó que cada día se recopilaba más información.

También se cree que otras variantes, identificadas por primera vez por científicos en Sudáfrica y Brasil, son más transmisibles que la cepa original y ya han llegado a varios otros países.

Hasta ahora, las vacunas de Pfizer/BioNTech, Moderna Inc. y Johnson & Johnson han mostrado distintos grados de eficacia contra estas variantes. Sin embargo, debido a que el virus puede mutar a medida que se propaga, no hay garantía de que las vacunas disponibles protejan a las personas de nuevas variantes.

Esto no dejaría a ningún país protegido, no importa cuántas personas hayan sido vacunadas.

“Por razones egoístas, todos los países deberían preocuparse por los grandes brotes que están fuera de control”, dijo Jha. “Países como el Reino Unido y los EE.UU. están haciendo un gran trabajo con las vacunas y deberían sentirse bien al respecto, pero eso es tan bueno como las variantes que existen”.

Más de 142 millones de personas en los Estados Unidos y 33 millones de personas mayores de 18 años en el Reino Unido han recibido al menos una dosis de las vacunas COVID-19, alrededor del 43% y el 64% de la población elegible, respectivamente.

Por el contrario, alrededor de 129 millones de personas en India habían recibido al menos una dosis de la vacuna, hasta el 27 de abril, informó el Ministerio de Salud local. Eso corresponde a poco más del 8% de la población total. Los expertos han culpado al lento lanzamiento de la vacuna y a la escasez de suministro.

El epidemiólogo Brahmar Mukherjee dice que India necesitaría administrar 10 millones de dosis al día para vacunar a todos los adultos en los próximos cinco a seis meses. Eso es asumiendo que hay suficientes dosis disponibles.

La necesidad de ayudar a mantener la infraestructura de vacunas de la India

Más allá del riesgo de nuevas variantes, la segunda ola de casos de India presenta otro problema más inmediato para el mundo.

El país es un actor importante en COVAX, la iniciativa mundial de intercambio de vacunas que ofrece dosis gratuitas o con descuento para los países de bajos ingresos.

India prometió suministrar 200 millones de dosis de COVAX que se están distribuyendo a 92 países pobres. Pero su propia situación de rápido empeoramiento ha llevado a Delhi a cambiar el enfoque de COVAX a priorizar a los propios ciudadanos de India.

El Serum Institute of India (SII) ya había entregado 28 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, dijo COVAX en un comunicado en marzo, pero debía enviar otros 90 millones de dosis en marzo y abril. Esas entregas se retrasarían, advirtió, debido al aumento de la demanda en el país.

“No creo que el liderazgo mundial se haya dado cuenta de lo malo que puede ser este retraso para el mundo”, expresó Shruti Rajagopalan, investigador senior en el Centro Mercatus de la Universidad George Mason.

En el momento en que a India le falten vacunas y mantenga sus suministros para fines domésticos, significa que otros países como Sudáfrica y Brasil tendrán que esperar, dijo. “Está retrasando muchos meses la vacunación del mundo”, añadió Shruti.

John Nkengasong, director del organismo de control de enfermedades de África, advirtió a principios de este mes que el control de las exportaciones de India podría ser “catastrófico” para el lanzamiento de la vacuna en el continente .

A pesar de la interrupción de los suministros indios, COVAX dijo que estaba en camino de entregar todas las dosis programadas en la primera mitad de este año, y para fines de año espera proporcionar dos mil millones de dosis.

La experiencia india subrayó la importancia de diversificar la cadena de suministro, y COVAX estaba tratando de hacer acuerdos con más fabricantes de vacunas, lo que se anunciaría pronto, dijo.

La respuesta pandémica de Modi

Antes de su propia crisis de coronavirus, India asumió una posición de liderazgo en el esfuerzo global para poner fin a la pandemia.

El primer ministro Narendra Modi prometió millones de dosis a la iniciativa COVAX y, a principios de este año, donó vacunas a otros países, incluidos Guyana, Guatemala, Seychelles y Maldivas.

Sin embargo, la generosidad del primer ministro no lo ha protegido de la ira pública en su país por su presunto papel en la exacerbación de la crisis de salud interna.

Por ejemplo, Modi permitió que prosiguiera una peregrinación hindú masiva de una semana con millones de asistentes que viajaban por numerosos estados, y su partido político celebró grandes concentraciones para las próximas elecciones en cuatro estados y un territorio de la unión.

El primer ministro ha reconocido la magnitud de la crisis y está tratando de acelerar el programa de vacunación a nivel nacional. A partir del 1 de mayo, los gobiernos estatales y los proveedores privados podrán vacunar a los mayores de 18 años.

El costo de cada dosis de vacuna también está disminuyendo, luego de que el Serum Institute of India (SII) dijera que cobraría menos por dosis para que los estados puedan vacunar a más personas. Con efecto inmediato, cada dosis costará 300 rupias por dosis, por debajo de 400 rupias, el equivalente a una caída de 5,30 dólares a 4 dólares por dosis, dijo el SII.

Pero con cientos de miles de casos nuevos cada día, India necesita mucha más ayuda para contener el brote.

Una lucha de la OMC acorrala aún más a las naciones de bajos ingresos

India ha intentado crear más flexibilidad en el mercado de vacunas. En una reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el año pasado, India y Sudáfrica propusieron que la organización suspenda temporalmente los derechos de propiedad intelectual, en un esfuerzo por impulsar la producción de vacunas COVID-19 para países de bajos ingresos.

Fue respaldado por más de 80 países en desarrollo. Una prohibición temporal permitiría a varios actores comenzar la producción antes, en lugar de concentrar la fabricación en manos de un pequeño número de titulares de patentes, informó The Lancet.

Pero los países más ricos, incluidos Gran Bretaña, Suiza, las naciones de la Unión Europea y los Estados Unidos, lo bloquearon, argumentando que suspender el IP no resultaría en un aumento repentino del suministro de vacunas. Esto con el fin de proteger la propiedad intelectual fomentaría la investigación y la innovación, dijeron.

Jha, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, dijo que la propiedad intelectual no era el principal obstáculo para más vacunas. Dijo que el principal problema era la falta de capacidad.

“Si hicimos que la IP esté disponible hoy, no agregaremos vacunas hoy. Se trata de transferencia de tecnología, conocimiento de la fabricación de vacunas. Se trata realmente de un agente biológico complejo. No me queda claro que India tenga mucha capacidad de vacunas sin usar. El problema es la creación de nueva capacidad “, apuntó Jha.

Sin embargo, esto lleva las cosas al punto de partida. Cuanto más tiempo el sistema de salud de la India sea incapaz de responder a esta crisis de salud pública y cuanto más tiempo permanezcan en escasez las vacunas, más tiempo este virus seguirá siendo una amenaza para el mundo.

Esta pandemia mundial necesita una respuesta global coordinada.

“Esa es la razón por la que nosotros y otros países ricos tenemos que ejercer lo que creo que es una responsabilidad moral para ayudar al resto del mundo a tener esto bajo control”, finalizó Fauci.

“Dentro de un año estaremos en una forma mucho mejor de lo que estamos ahora, pero habrá otros países que no lo estarán. Cuanto antes protejamos al resto del mundo, más segura será nuestra protección”.