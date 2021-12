(CNN) – En una serie de tuits el martes por la noche, Bill Gates dice que planea cancelar la mayoría de sus planes de vacaciones y advirtió que Estados Unidos “podría estar entrando en la peor parte de la pandemia”.

Al afirmar que la variante de Ómicron se está propagando más rápido que cualquier virus en la historia, el multimillonario y cofundador de Microsoft dijo que la gran incógnita sigue siendo cuán enfermo puede enfermarlo la variante de Ómicron.

“Tenemos que tomarlo en serio hasta que sepamos más sobre él. Incluso si es sólo la mitad de severo que Delta, será el peor aumento que hemos visto hasta ahora porque es muy contagioso”, dijo Gates.

Gates también espera que la ola dure tres meses en Estados Unidos. “Esos pocos meses podrían ser malos, pero todavía creo que si tomamos las medidas correctas, la pandemia puede terminar en 2022”, dijo.

Los casos de COVID-19 en los Estados Unidos están aumentando: el país promedió más de 148.000 casos nuevos por día durante la última semana, un 23% más que hace una semana y nuevamente a los niveles vistos por última vez a mediados de septiembre, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Más de 69.700 pacientes con COVID-19 estaban en hospitales de EE.UU. El miércoles, un número que ha ido en aumento desde que bajó a alrededor de 45.000 el 8 de noviembre, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Estados Unidos promedió 1.324 muertes por COVID-19 al día durante la última semana, un 11% más que la semana anterior, según Johns Hopkins.

A través de la fundación Bill & Melinda Gates, Bill Gates ha estado tratando de cerrar la brecha de las vacunas, señalando que muchas menos personas en países de bajos ingresos han recibido una vacuna COVID-19. Dijo en un artículo de opinión de CNN en octubre que la brecha será más difícil de cerrar, porque los gobiernos más ricos del mundo están comprando dosis adicionales para servir como dosis de refuerzo.

“La gente tiene razón en estar molesta por la inequidad aquí”, escribió Gates. “Las vacunas hacen de COVID-19 una enfermedad que se puede prevenir en gran medida, y que se puede sobrevivir en todos los casos, excepto en los más raros, y es desgarrador saber que las personas mueren de una enfermedad no porque no se pueda detener, sino porque viven en un país de bajos ingresos“.

