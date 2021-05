(CNN) — La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el lunes que asignó nuevas “etiquetas” a las variantes clave del coronavirus para que el público pueda referirse a ellas con letras del alfabeto griego en lugar de donde se detectó por primera vez la variante, por ejemplo, la “variante del Reino Unido” ( B.1.1.7) ahora es “Alfa” y la “variante sudafricana” (B.1.351) ahora es “Beta”.



“Ningún país debe ser estigmatizado por detectar y reportar variantes”, escribió Maria Van Kerkhove, líder técnico de la OMS para la respuesta al COVID-19, en una publicación de Twitter el lunes.

Un panel de expertos de la OMS recomienda usar letras del alfabeto griego para referirse a las variantes, “que serán más fáciles y prácticas de discutir por audiencias no científicas”, según una nueva página web en el sitio web de la organización.

La variante P.1, detectada por primera vez en Brasil y designada como una variante de preocupación en enero, ha sido etiquetada como “Gamma”.

La variante B.1.617.2, que se encontró por primera vez en la India y recientemente reclasificada de una variante de interés a una variante de interés, es “Delta”.

A las variantes de interés se les han dado etiquetas de “Epsilon” a “Kappa”.

La OMS señaló en el anuncio del lunes que las nuevas etiquetas no reemplazan los nombres científicos existentes para las variantes. Los nombres científicos “seguirán utilizándose en la investigación”, tuiteó Van Kerkhove.

“Si bien tienen sus ventajas, estos nombres científicos pueden ser difíciles de pronunciar y recordar, y son propensos a ser informados erróneamente. Como resultado, la gente suele recurrir a variantes de llamadas por los lugares donde se detectan, lo que es estigmatizante y discriminatorio”, según al anuncio de la OMS. “Para evitar esto y simplificar las comunicaciones públicas, la OMS alienta a las autoridades nacionales, los medios de comunicación y otros a adoptar estas nuevas etiquetas”.

