Buenas noticias llegaron para los fanáticos de la música y los videojuegos, ya que Fornite anunció un nuevo concierto junto a una gran estrella: The Weeknd.

Desde Epic Games revelaron nuevos modos de juego que acompañarán al Battle Royale, siendo el Fortnite Festival -donde llegará el intérprete de Blinding Lights– uno de ellos.

“Fortnite Festival es un nuevo juego de música en el que los jugadores podrán formar una banda con amigos o tocar en solitario las mejores canciones de sus artistas favoritos sobre un escenario”, detallaron desde la empresa en un comunicado.

La Temporada 1 de Fortnite Festival estará disponible a partir de este sábado 9 de diciembre con The Weeknd como primer artista invitado en una hora aún por revelar. Aún se desconoce si el cantante canadiense de 33 años tendrá su skin disponible en la tienda del juego.

Desde la compañía recalcaron que el Fornite Festival es una experiencia completamente gratuita, por lo que las personas interesadas podrán disfrutar las actuaciones de The Weeknd y otros artistas sin tener que pagar ningún monto, solo descargar el juego.

Get ready to take your stage 🎙️🎸✨#FortniteFestival launches in Fortnite on December 9, 2023. pic.twitter.com/Cn41XRyBdY

— Fortnite Festival (@FNFestival) December 2, 2023