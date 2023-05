(CNN) – “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” es quizás el videojuego más esperado del año. De hecho, ganó ese mismo premio en 2022; la espera ha sido larga.

Y según todos los informes, está a la altura de las expectativas: “Tears of the Kingdom”, lanzado el 12 de mayo, ya ha batido récords de ventas, obtenido elogios de expertos como IGN y fanáticos de “Zelda” desde hace mucho tiempo, y llevó a algunos de sus seguidores a tomarse un descanso del trabajo para sumergirse en su intrincado y envolvente mundo.

El primer juego de “Zelda” se lanzó en 1986, y casi 40 años después, las aventuras de Link siguen encantando a los jugadores y enfureciendo a aquellos que no tienen más de 100 horas para descubrir los muchos tesoros ocultos del juego. Esto es lo que necesita saber sobre la última entrega de la franquicia “Zelda”, sin spoilers.

La búsqueda es familiar pero con muchas sorpresas

Link, ahora un caballero del reino de Hyrule, acaba de terminar de salvar a Hyrule en el aclamado juego de 2017, “Breath of the Wild”. Pero justo cuando pensó que podía entregar su túnica verde, el supervillano Ganondorf regresa para causar estragos, llevándose consigo a la sabia princesa Zelda. Link se propone encontrarla y, una vez más, salvar a Hyrule de una de sus amenazas más frecuentes.

Pero, Zelda tiene algunas sorpresas bajo sus ondulantes mangas: en el último tráiler, antes del lanzamiento de “Tears of the Kingdom”, se ve a la princesa empuñando la Espada Maestra, la famosa arma de Link, y dice siniestramente: “Sé por qué estoy aquí, es algo que solo yo puedo hacer”.

¿Quizás sea ella la que salve su reino? En su revisión “Perfect-10”, IGN dijo que la trama se toma en direcciones “descabelladas” en algunos puntos, con revelaciones y giros en la trama que sorprenderían incluso al fanático más devoto de “Zelda” (la trama típica es: salvar a Zelda, derrotar a Ganondorf , y así se repite).

Hay otras sorpresas en cuanto a la jugabilidad y los nuevos poderes de Link. En una aparición en NPR, el editor de videojuegos de The Guardian, Keza McDonald, dijo que el juego “te permite jugar con todo lo que puedes encontrar en el mundo“. Ese tipo de exploración abierta y libertad creativa es nuevo para “Zelda”.

“Tears of the Kingdom” ya ha hecho historia

El entusiasmo por “Tears of the Kingdom” fue astronómico después de “Breath of the Wild”, que recibió críticas entusiastas tras su lanzamiento en 2017. Los críticos lo elogiaron por su mundo expansivo, gráficos impresionantes y formas aparentemente infinitas de morir, sobrevivir y, en última instancia, completar el juego.

Pero “Tears of the Kingdom” parece haber superado a su predecesor en términos de popularidad y elogios de la crítica: vendió 10 millones de unidades en sus primeros tres días, dijo Nintendo, lo que lo convierte en el juego “Zelda” de venta más rápida hasta el momento.

El juego es un compromiso de tiempo

Este juego es un gigante que exige tiempo: la historia principal tarda unas 51 horas en completarse, estima IGN. Y si eres un completista, prepárate para dedicar más de 100 horas para completar todas las misiones secundarias y extras. Al igual que con varios de los juegos recientes de “Zelda”, sus creadores esperan que sus jugadores estén algo versados en su complejo mundo. Jugadores casuales, estén advertidos.

La “leyenda” en sí es compleja

Tal vez nunca antes hayas jugado a “Zelda”, pero este último juego y su exageración astronómica finalmente han despertado tu interés. Su tradición es un poco complicada, pero la esencia de la “leyenda” titular es así, según el sitio oficial de “Zelda”:

Tres diosas del poder, la sabiduría y el coraje crearon el mundo ficticio en el que se desarrolla “Zelda”. Estas diosas hicieron un objeto llamado “Trifuerza”, con tres triángulos que representan cada una de sus virtudes. Link recibió la Trifuerza del Valor; Zelda posee la Trifuerza de la Sabiduría. El villano Ganondorf tiene la Trifuerza final: Poder.

A lo largo de los juegos, Link tiene la tarea de proteger a Zelda, la princesa de Hyrule, generalmente de Ganondorf, quien con frecuencia intenta apoderarse del reino de Zelda. (Y sí, la relación de Link y Zelda es vagamente romántica, pero se enfoca principalmente en el negocio de mantener el reino).

Los personajes son asesinados y luego reencarnados, y los conocemos como jóvenes y luego como adultos en dos líneas de tiempo, según el juego. Tiene más sentido cuando juegas, pero incluso entonces, sigue siendo un poco confuso.

En cuanto a los detalles de este juego y cómo se basa en la leyenda de Zelda, reservaremos esas sorpresas para que los jugadores las descubran unas 50 horas después.