La secuela de Minecraft ya es oficial… y además tiene fecha

Por CNN Chile

10.10.2025 / 13:51

La película adapta para la gran pantalla este videojuego lanzado en 2011 y que es el más vendido de la historia con más de 300 millones de unidades.

A Minecraft Movie (Una película de Minecraft), una de las cintas más taquilleras de este año, protagonizada por Jason Momoa y Jack Black, tendrá una secuela que llegará a los cines en julio de 2027, según anunció Warner Bros.

El estreno en Estados Unidos será el 23 de julio, precisó la compañía en sus redes sociales.

Minecraft” es la tercera película con mayor recaudación de este año, con 957 millones de dólares, solo superado por la china Ne Zha 2 (1.902 millones) y Lilo & Stitch (1.037), lo que demuestra el buen momento del cine infantil.

Además, Minecraft logró en su primera semana en las salas una taquilla de 301 millones de dólares, lo que supuso el mejor estreno para una película que adapta un videojuego, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

Sobre la secuela solo se sabe que Jared Hess volverá a dirigir y coescribir el guión con Chris Galletta, informa la revista Variety.

