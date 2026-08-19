Samsung programa nuevo Galaxy Event: ¿Cuándo es, dónde verlo y qué novedades se esperan?

Samsung anunció que el próximo 27 de agosto presentará un nuevo integrante de la familia Galaxy S26, con foco en las funciones de cámara, inteligencia artificial y la última versión de su interfaz One UI.

La compañía adelantó que el dispositivo estará orientado a quienes buscan las principales experiencias de la serie Galaxy S26, especialmente en fotografía, herramientas de inteligencia artificial y software.

El lanzamiento se realizará mediante una presentación que será transmitida en directo a través de los canales oficiales de Samsung.

Por ahora, Samsung no ha entregado mayores detalles sobre el dispositivo que será presentado, por lo que sus características específicas se conocerán durante el evento.

¿Cuándo y dónde será la presentación?