Review Huawei Watch GT 7 de 41 mm: Así se comporta el nuevo smartwatch de Huawei

Hace algunas semanas, Huawei presentó su nueva generación de dispositivos, con la serie HUAWEI WATCH GT 7 como uno de los principales lanzamientos.

Entonces, detallaron que la línea incorpora nuevas funciones orientadas al deporte, especialmente para actividades al aire libre. Entre ellas se encuentra la detección de giros y de fuerza G en la muñeca, además de un modo para deportes de nieve en interiores y mapas de esquí.

En CNN Bits probamos durante algunas semanas el Huawei Watch GT 7 de 41 mm. Lo pusimos a prueba en las más variadas circunstancias: trotes mañaneros, corridas de 5k, varias clases de pilates, caminatas por el centro de Santiago y largas —algunas no tanto— noches de sueño.

Este nuevo dispositivo apuesta por una idea que Huawei viene desarrollando en su familia de relojes GT: ofrecer un smartwatch capaz de acompañar tanto la actividad física como el resto de la jornada, pero sin que su apariencia se aleje demasiado de la de un reloj tradicional.

En esta generación, la tecnológica china mantiene esa fórmula y suma mejoras en pantalla, diseño, seguimiento deportivo y herramientas en materia de salud, con la autonomía nuevamente posicionada como uno de sus puntos más fuertes.

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Un reloj para llevar todo el día

En su versión de 41 mm, el Watch GT 7 apuesta por un formato más contenido, con una caja de acero inoxidable y un peso de 37,5 gramos. No busca llamar la atención por tener un diseño radicalmente distinto, sino integrarse con mayor facilidad a distintos momentos del día. La corona giratoria y el botón físico siguen siendo parte de la interacción, mientras que el nuevo sistema de correa EasyCross permite ajustar el reloj y esconder hacia el interior el extremo sobrante.

Ese carácter de reloj para todo el día también se relaciona con su resistencia: El GT 7 cuenta con protección de 5 ATM frente al agua y certificación IP69, mientras que su pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas ofrece una resolución de 466 × 466 píxeles y hasta 3.000 nits de brillo (muy acertado). Más que quedarse en las cifras, lo relevante de esta combinación es que el contenido del reloj está pensado para poder consultarse con facilidad tanto en interiores como al aire libre.

Permite recibir notificaciones, contestar llamadas, controlar la música y utilizar respuestas rápidas para ciertos mensajes. Sin embargo, no cuenta con aplicaciones nativas de Spotify o YouTube Music y tampoco permite visualizar imágenes o reproducir notas de voz de apps de mensajería. Son diferencias que marcan cuál es el lugar que ocupa este reloj: sirve para resolver interacciones rápidas, mientras que el teléfono sigue siendo necesario para las tareas más completas.

Y esa lógica se extiende a la música y pagos: puede controlar lo que se reproduce en el teléfono, pero no ofrece la misma independencia que un smartwatch pensado para funcionar como un dispositivo autónomo. En el caso de los pagos, además, el modelo no incorpora NFC. Estas funciones pueden ser importantes dependiendo de cómo se utilice un reloj inteligente, aunque no forman parte del núcleo de la propuesta del GT 7 y, en mi caso, no me hicieron tanta falta en el día a día.

Llegó la hora de correr…

Donde la propuesta comienza a tomar otra dimensión es en el seguimiento deportivo. El reloj incorpora posicionamiento satelital multibanda y permite registrar distintas disciplinas, con especial atención al running. Corrí varios kilómetros con él, incluidos 5 kilómetros en una corrida familiar en Maipú, y pude consultar desde los datos más habituales, como distancia, tiempo, ritmo y frecuencia cardíaca, hasta métricas ya más específicas relacionadas con mi técnica de carrera.

Entre estas últimas aparecen datos para quienes quieran conocer otros aspectos relativos a su forma de correr, tales como la oscilación vertical, el equilibrio del tiempo de contacto con el suelo y la potencia. También existe la posibilidad de establecer planes de entrenamiento, incluidos programas generados mediante inteligencia artificial. Es decir, el reloj no se limita a guardar el recorrido una vez terminada la actividad, sino que incorpora herramientas para usarlo como parte de una preparación deportiva más estructurada.

El seguimiento deportivo se complementa con las funciones de salud que están activas durante el resto de la jornada. Registra frecuencia cardíaca, sueño, saturación de oxígeno en sangre y estrés, además de contar con análisis de arritmias mediante ondas de pulso. De esta forma, la información obtenida durante el ejercicio se suma a los registros que se recopilan durante el día y la noche. Toda esa información queda disponible en la aplicación Salud de Huawei, que concentra los registros del reloj y permite revisar con mayor detalle.

El medidor de sueño es muy preciso en el día a día, aunque, como ocurre en los smartwatches, hay que entender cómo funciona. En una ocasión me contó como siesta una hora en la que estuve acostada haciéndome las pestañas; aunque estuve consciente todo el tiempo, el estado de relajación profunda, la baja de pulso y la inmovilidad total hicieron que el algoritmo lo interpretara como sueño. Es un detalle común en este tipo de dispositivos, ya que miden signos fisiológicos e inmovilidad y no ondas cerebrales, pero es importante mencionarlo.

La joya de la corona…la autonomía

La autonomía vuelve a ser uno de los puntos fuertes del Watch GT 7. Huawei establece hasta dos semanas para el modelo de 41 mm bajo determinadas condiciones, aunque el uso de GPS, las mediciones de salud, las notificaciones y otros ajustes hacen que la duración real sea menor. En mi caso, la batería se mantuvo durante alrededor de una semana (rozando los 9 días para ser exactos), una cifra que resulta interesante considerando el uso del reloj para actividad física y el seguimiento que realiza durante el día y la noche.

Ese es, finalmente, el concepto que atraviesa al Watch GT 7: No intenta tener todas las funciones posibles ni convertir la muñeca en un segundo teléfono, ya que su apuesta está en combinar un formato relativamente compacto con una pantalla de alta luminosidad, seguimiento deportivo y de salud, funciones inteligentes para las tareas rápidas y una batería pensada para varios días de uso. Por eso, más que una revolución dentro de la familia GT, esta generación representa una evolución de una fórmula que Huawei ya conoce: un smartwatch que busca ser útil durante el entrenamiento, pero que también puede permanecer en la muñeca cuando termina el ejercicio.

Especificaciones