Review del ASUS Zenbook Duo (2026): Probamos el notebook de doble pantalla de ASUS

Cuando recibí el ASUS Zenbook Duo 2026, inmediatamente me surgió una duda: ¿realmente una segunda pantalla hace una diferencia o terminará siendo una característica llamativa de esas que se usan solo los primeros días?

Más allá del efecto inicial que causa su diseño, el Zenbook Duo busca resolver un problema del día a día: trabajar con varias ventanas al mismo tiempo cuando no se tiene un segundo monitor cerca. Esa idea ya estaba presente en modelos anteriores, pero en esta generación se siente mucho más refinada.

En CNN Bits probamos durante varios días el equipo: para trabajar largas horas, escribir, navegar por Internet, ver una cantidad insana de videos en YouTube y mantener distintas aplicaciones abiertas al mismo tiempo. La experiencia dejó claro que la segunda pantalla puede ser realmente útil, aunque no se trata de un notebook pensado para cualquier usuaria o usuario.

Hablemos del diseño

Cerrado, cuesta imaginar que este notebook esconde una propuesta diferente, ya que parece uno normal, solamente que un poco más ancho (pensando en el estándar actual, no de antaño). El diseño mantiene una apariencia sobria, con líneas limpias y un acabado en Ceraluminum que transmite una sensación de calidad sin recurrir a elementos llamativos.

Sin embargo, el cambio aparece al abrir el equipo y retirar el teclado magnético: debajo surge una segunda pantalla táctil que ocupa la mitad inferior del computador y que transforma por completo la forma de utilizarlo. En esta versión, además, el espacio entre ambos paneles se redujo gracias al rediseño de la bisagra, haciendo que el conjunto se vea más integrado.

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El teclado desmontable fue otro aspecto que me sorprendió mucho, ya que se puede usar como cualquier teclado Bluetooth o dejarlo acoplado para trabajar de la forma tradicional. Nunca tuve que cargarlo por separado (que es algo que me preocupaba bastante cuando salía), ya que el propio notebook se encarga de mantenerlo con batería cuando está conectado.

También me pareció interesante que no se te obliga a utilizar siempre las dos pantallas. Si la tarea no lo necesita, basta con dejar el teclado sobre la pantalla inferior y funciona igual que cualquier notebook de toda la vida y, por el contrario, si se quiere tener varias ventanas al mismo tiempo, se quita, y así. Esa flexibilidad ayuda a que la adaptación sea mucho más rápida.

Aquí llega un punto que causó algo de debate en mí: el peso, el cual se hace notar un poco más que en otros equipos de 14 pulgadas. No llega a ser incómodo para transportarlo en la mochila, pero sí es un aspecto que conviene tener presente, ya que en algunos momentos (tales como tras hacer deporte) realmente me pesó al sostenerlo con una sola mano.

Las pantallas

La calidad de imagen fue uno de los aspectos que más destacó desde el primer momento. Las dos pantallas OLED de 14 pulgadas ofrecen la misma resolución 3K y una frecuencia de actualización de 144 Hz, por lo que la experiencia es uniforme sin importar cuál de las dos se esté usando. Sin embargo, diría que el mayor cambio no está en la calidad de imagen, sino en la forma de trabajar.

Poder tener un documento en una pantalla mientras consultaba información en la otra, o distribuir distintas aplicaciones sin cambiar de ventana, es una gran ventaja. Eso sí, los primeros minutos requieren algo de paciencia, ya que hay varias formas de organizar las pantallas y descubrir la más cómoda toma un poco de tiempo, pero una vez configurado, los cambios entre modos son bien intuitivos.

¿Y la batería?

Antes de comenzar la prueba, confieso que pensé que la autonomía sería uno de los puntos débiles del Zenbook Duo, ya que alimentar no solamente una, sino que dos pantallas OLED al mismo tiempo parece una tarea bastante exigente. Sin embargo, la batería terminó siendo una de las sorpresas más positivas del equipo.

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La capacidad de 99 Wh permite completar tranquilamente una jornada de trabajo sin depender constantemente del cargador, incluso utilizando ambas pantallas durante buena parte del día. Además, la carga rápida ayuda a recuperar batería en poco tiempo cuando es necesario.

Rendimiento

En productividad no encontré inconvenientes. El equipo respondió con soltura al trabajar con varias aplicaciones abiertas, numerosas pestañas en el navegador y tareas más exigentes sin mostrar signos de lentitud.

Más que buscar cifras de rendimiento, la sensación durante el uso fue la de un notebook que responde con rapidez y que aprovecha bien sus dos pantallas para trabajar con varias tareas al mismo tiempo.

En conclusión…

Después de utilizarlo varios días, me quedó la impresión de que ASUS finalmente consiguió que el formato de doble pantalla dejara de sentirse como una curiosidad tecnológica. Hoy es una herramienta que realmente puede mejorar la productividad de quienes acostumbran trabajar con varias ventanas abiertas al mismo tiempo.

Ahora ojo, eso no significa que sea un notebook para cualquiera. Si el uso principal será navegar por internet, revisar correos o ver series, existen alternativas más livianas y económicas que cumplirán perfectamente esa tarea. Tampoco es un equipo barato (por el contrario, ya que tiene un precio referencial de $3.499.990), por lo que conviene evaluar si realmente se aprovecharán sus capacidades.

Pero por otro lado, si el trabajo exige comparar documentos constantemente, editar contenidos (pensando en redes sociales), organizar múltiples aplicaciones o simplemente se extraña un segundo monitor cada vez que se sale de la oficina, ofrece una propuesta distinta y mucho más madura. No busca reemplazar a todos los notebooks del mercado, sino resolver un problema muy específico.

Especificaciones