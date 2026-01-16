Bits redes sociales

Reportan caída global de X (ex Twitter): Usuarios no pueden acceder a la red social de Elon Musk

Por CNN Chile

16.01.2026 / 12:19

La plataforma presenta fallas tanto en su versión de escritorio como en dispositivos móviles.

La tarde de este viernes, usuarios y usuarias reportaron la caída global de X (antes conocida como Twitter).

La plataforma presentó fallas tanto en su versión de escritorio como en dispositivos móviles, impidiendo el acceso y el uso correcto de la aplicación.

Al ingresar a inicio, en los diversos apartados de la red social aparecen mensajes señalando “algo salió mal. Intenta recargar” o “los post no se están cargando en este momento“.

 

Noticia en desarrollo…

