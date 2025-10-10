Presidente de Blackmagic Design visita CNN Chile y destaca expansión tecnológica en el Cono Sur

Dan May, presidente de la reconocida compañía australiana, recorrió las instalaciones de CNN Chile y de AteraMedia, empresa productora responsable de toda la operación técnica del canal , que concentra profesionales con vasta experiencia en las soluciones de Blackmagic Design. En su visita, compartió su visión sobre el futuro de la industria audiovisual, el mercado chileno y los próximos lanzamientos de la firma.

Durante su paso por Santiago, Dan May, presidente de Blackmagic Design, sostuvo una conversación exclusiva en la que abordó el presente y futuro de la marca, así como su compromiso con el desarrollo tecnológico en América Latina.

Blackmagic Design es ampliamente reconocida por su software DaVinci Resolve, sus cámaras de cine digital y soluciones integradas de producción y postproducción que hoy son utilizadas por miles de profesionales alrededor del mundo.

Blackmagic en el Cono Sur

Consultado sobre la expansión de la empresa en la región, May destacó que el Cono Sur representa una de las áreas de mayor crecimiento para la compañía.

“Ha sido una gran carrera para nosotros en Blackmagic”, afirmó. “Durante los últimos años hemos estado lanzando productos que buscan poner herramientas profesionales en manos de más personas. Siempre se trata de crear tecnología asequible, poderosa y versátil, que permita a cualquier creador —ya sea un estudiante, un realizador independiente o un canal de televisión— alcanzar estándares cinematográficos”.

Un largo viaje diseñando tecnología

El ejecutivo recordó los inicios de la compañía y su permanente búsqueda por simplificar procesos sin sacrificar calidad.

“Hemos recorrido un camino muy largo diseñando tecnología que realmente responda a las necesidades de los creadores”, señaló. “Cada innovación que lanzamos está pensada para hacer más fácil contar historias visuales, desde la edición y colorización hasta la transmisión en vivo”.

Opinión sobre el mercado chileno

May destacó la madurez y proyección del mercado audiovisual chileno, resaltando la calidad técnica de sus profesionales y el rápido nivel de adopción tecnológica.

“Chile tiene un ecosistema muy activo, con productoras y canales que están apostando fuerte por la innovación”, comentó. “Ver cómo CNN Chile y AteraMedia han implementado nuestra tecnología en sus operaciones es un ejemplo del tipo de alianzas que buscamos fortalecer: colaboración, calidad y visión de futuro”.

Los secretos de Blackmagic para 2025 y 2026

Sobre los próximos pasos de la compañía, el presidente adelantó que los próximos años traerán importantes novedades.

“Sin revelar demasiado, puedo decir que seguimos trabajando para expandir los límites de lo posible. 2025 y 2026 serán años de innovación en áreas como la automatización de flujo, la inteligencia artificial aplicada a la postproducción y el desarrollo de nuevas cámaras con mayor integración digital”, anticipó.

Con esta visita, Blackmagic Design reafirma su compromiso con el desarrollo de la industria audiovisual latinoamericana, fortaleciendo su presencia en Chile y consolidando alianzas con socios estratégicos como AteraMedia y CNN Chile, que ya operan con su tecnología en la producción diaria de contenidos.

Mira acá la conversación con Dan May, presidente de Blackmagic: