Pokémon y Polaroid se unen para lanzar colección de cámaras instantáneas inspiradas en Pikachu, Sylveon y la Pokébola

Pokémon y Polaroid anunciaron una nueva colaboración que contempla una colección de cámaras instantáneas, películas y accesorios inspirados en elementos y personajes de la popular franquicia.

La colección estará compuesta por tres cámaras. Una de ellas será la Polaroid Now Generation 3 – Pokémon Edition, cuyo diseño toma como referencia la Pokébola, con los tradicionales colores rojo, blanco y negro.

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A esta se sumarán dos versiones de la Polaroid Go Generation 3, inspiradas en Pikachu y Sylveon. La primera tendrá un diseño amarillo y una correa alusiva a la cola de Pikachu, mientras que la segunda combinará los colores blanco y rosa e incorporará una correa en tonos rosa, blanco y azul.

Los tres modelos contarán con un disparador inspirado en la Pokébola y estarán acompañados por elementos gráficos relacionados con los respectivos personajes y diseños de la colección.

La colaboración también considera películas fotográficas especiales para las cámaras Polaroid Go y para el formato i-Type, con distintos diseños vinculados a Pokémon.

Accesorios inspirados en la Pokébola

La colección se complementará con una serie de accesorios que siguen el diseño de la Pokébola. Entre ellos habrá una correa y una funda para la cámara instantánea Polaroid Go.

También se incorporará un álbum de fotografías con forma de Pokébola, pensado para almacenar las imágenes tomadas con la cámara.