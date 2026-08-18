Pokémon y Polaroid se unen para lanzar colección de cámaras instantáneas inspiradas en Pikachu, Sylveon y la Pokébola

Pokémon y Polaroid anunciaron una nueva colaboración que contempla una colección de cámaras instantáneas, películas y accesorios inspirados en elementos y personajes de la popular franquicia.
La colección estará compuesta por tres cámaras. Una de ellas será la Polaroid Now Generation 3 – Pokémon Edition, cuyo diseño toma como referencia la Pokébola, con los tradicionales colores rojo, blanco y negro.
Ver esta publicación en Instagram
A esta se sumarán dos versiones de la Polaroid Go Generation 3, inspiradas en Pikachu y Sylveon. La primera tendrá un diseño amarillo y una correa alusiva a la cola de Pikachu, mientras que la segunda combinará los colores blanco y rosa e incorporará una correa en tonos rosa, blanco y azul.
Los tres modelos contarán con un disparador inspirado en la Pokébola y estarán acompañados por elementos gráficos relacionados con los respectivos personajes y diseños de la colección.
La colaboración también considera películas fotográficas especiales para las cámaras Polaroid Go y para el formato i-Type, con distintos diseños vinculados a Pokémon.
Accesorios inspirados en la Pokébola
La colección se complementará con una serie de accesorios que siguen el diseño de la Pokébola. Entre ellos habrá una correa y una funda para la cámara instantánea Polaroid Go.
También se incorporará un álbum de fotografías con forma de Pokébola, pensado para almacenar las imágenes tomadas con la cámara.
Lo más leído
- Concierto “Voces por la vida”: Karol G, Maluma, Miguel Bosé y otros artistas se unen para recaudar fondos para la reconstrucción tras terremoto en Colombia
- Revisa la lista completa: Así votó cada diputado la prohibición de las carreras de perros
- Francia expulsará a dos diplomáticos iraníes tras la detención de funcionarios franceses en Teherán
- Biministro Claudio Alvarado sobre la emergencia en el norte: “En Tocopilla ha alcanzado una mayor gravedad”
- Cámara de Diputados aprueba prohibir y sancionar las carreras de perros galgos en Chile