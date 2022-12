La banda surcoreana NCT 127 confirmó a través de sus redes sociales una serie de espectáculos en Estados Unidos y en Latinoamérica, donde Chile está considerado.

El conjunto aterrizará en Santiago el 22 de enero de 2023.

Cabe destacar que este miércoles 7 de diciembre, SM Entertainment informó que el grupo está trabajando en un nuevo álbum repackaged, el que también será lanzado en enero del próximo año.

En septiembre, NCT 127 lanzó su cuarto álbum de larga duración, “2 Baddies“, con la canción principal del mismo nombre.

Revisa todas las fechas acá:

📢 NCTzens!!! NCT 127 is coming back to the U.S. for more shows, followed by a run in Latin America!

Check out the dates and cities below, and stay tuned for ticket information and more details very soon 💚

Vamos! – Vamos lá! 🔥#NCT127 #NEOCITY #NCT127_NEOCITY_THE_LINK

— NCT 127 (@NCTsmtown_127) December 8, 2022