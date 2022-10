Llegó octubre y con ello la llegada de nuevos títulos a Apple Arcade. La compañía de la manzana mordida detalló los juegos que arribarán estas semanas a la plataforma.

El 18 de octubre llega NBA 2K23 Arcade Edition, justo a tiempo para el inicio de la temporada. La edición Arcade de este año presenta exclusivamente el modo The Greatest.

En este juego, los usuarios y usuarias podrán enfrentarse a los mejores atletas de la temporada 76 de la NBA, como Devin Booker o Kevin Durant, y las 20 leyendas de la NBA “más grandes de todos los tiempos”, como Michael Jordan, Shaquille O’Neal, y más.

También arribará un nuevo título de Arcade Originals, Stitch, un juego de rompecabezas de bordado informal y relajante que te permite crear hermosos patrones, paisajes, plantas, animales y más, una puntada a la vez.

Asimismo, llegarán tres divertidos títulos a App Store Greats, que incluyen juegos de cartas clásicos y atemporales, Spider Solitaire: Card Game+ y Gin Rummy Classic+, así como The Gardens Between+, un encantador y agridulce juego de rompecabezas que juega con el tiempo y la memoria.

What's Next on Apple Arcade?

🕷 Spider Solitaire: Card Game+ from @MobilityWare

🃏 Gin Rummy Classic+ from @MobilityWare

⏰ The Gardens Between+ from @TheVoxelAgents

🏀 NBA 2K23 Arcade Edition from @NBA2K

⭕ stitch from @LykkeStudios

Coming Soon: https://t.co/3N7Bn0TAUw pic.twitter.com/2VtFpjbE6p

— Apple Arcade (@AppleArcade) October 4, 2022