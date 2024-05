¿Revivió el más fuerte? Cómo el capítulo 260 de “Jujutsu Kaisen” devolvió la fe a los fans de Satoru Gojo

El último capítulo del manga dejó a los fans impactados con una pista que sugiere el posible regreso del querido personaje. Las teorías y esperanzas están al máximo, mientras los seguidores esperan ansiosamente el próximo episodio.

El último capítulo del popular manga de la Shonen Jump, Jujutsu Kaisen, dibujado y escrito por Gege Akutami, dejó a sus seguidores boquiabiertos. Todo por el posible regreso de uno de los personajes más queridos de la franquicia: el llamado “hechicero más fuerte”, Gojo Satoru.

ALERTA DE SPOILER

Recordemos que Gojo falleció en el capítulo 236 del manga, publicado el pasado 18 de septiembre de 2023 en la edición 42 del 2023 de la Weekly Shonen Jump. Tras una emocionante pelea contra el principal antagonista de la serie, Ryomen Sukuna, que duró más de 10 tensos capítulos, Satoru perdió contra “El Rey de las Maldiciones” luego de que este último desarrollara su “técnica definitiva”, “el corte que corta el mundo”.

Si embargo, el último episodio, titulado La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku, parte 32, devolvió la fe a los fanáticos del “hechicero más fuerte” con solo un panel y una pequeña frase en la parte inferior de su página 19.

¿Es posible que reviva Satoru Gojo?

Pero antes de analizar el panel, es tiempo de preguntarnos, ¿por qué algunos fanáticos de Jujutsu Kaisen creen que es posible que Gojo reviva si su muerte fue tan explícita?

Resulta que el infame Gege Akutami ha dejado algunas pistas en ciertos capítulos que podrían indicar un eventual regreso del querido personaje.

Una de ellas se da en el capítulo 237 del manga, donde el cadáver de Gojo desaparece del campo de batalla en contra de Ryomen Sukuna. Muchos creyeron que se trató de un error por parte del mangaka de la serie, sin embargo, en el capítulo 248 el mismo villano de la serie revela que el cuerpo de Satoru fue transportado por Ui Ui, abriendo la esperanza de que “el hechicero más fuerte” fuera “revivido” por la chamán Shoko Ieiri.

Aun así, la pista más contundente que tiene a los fanáticos casi convencidos de que Gojo volvió, ocurre en el mismo capítulo 236 del manga. Recordemos que en este episodio Satoru comparte con todos sus difuntos compañeros y amigos en un aeropuerto, teniendo una conversación curiosa con Kento Nanami, quien le dice que “para ser una persona nueva debes viajar al norte y si quieres regresar a tu antiguo yo, debes viajar al sur“.

Luego de esta particular conversación, Gojo dice que “espera que esto no sea un sueño“, llevándonos a la triste realidad en donde el poderoso hechicero ya está “muerto”. Muchos podrían creer que estas fueron solo las últimas palabras de Gojo, pero en un video lanzado por el canal oficial de YouTube de la Shonen Jump (que dura más de 11 horas), que buscaba promocionar el tomo 26 del manga, culmina con 10 minutos de silencio y un aeropuerto vacío, sugiriendo que Satoru ya no se encuentra ahí.

El posible regreso de “el más fuerte”

A pesar de la gran cantidad de teorías al respecto, Gege Akutami no tiene escrúpulos matando a los personajes más queridos de su creación (como Nobara Kugisaki o el mismo Kento Nanami). Y si bien que vuelva Gojo Satoru tiene cierto sentido narrativo, es bastante probable que esto no sea más que otro “bait” del mangaka.

De todas formas, los fans no deberían perder la fe, más aún con la frase “esos ojos son inconfundibles“, que aparece en la página de acá arriba. Solo queda esperar al lanzamiento del capítulo 261 para averiguarlo.