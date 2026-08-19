“Haikyuu!!” presenta primer póster de su nueva película y anuncia anime especial para 2027

Buenas noticias llegaron para las fanáticas y fanáticos de Haikyuu!!, ya que la franquicia sumará nuevos contenidos durante el 2027.

En concreto, se trata de una película que llevará a la pantalla uno de los enfrentamientos más esperados y un episodio especial dedicado a otro de los equipos destacados de la serie.

La primera producción será Haikyuu!! VS The Little Giant, largometraje que llegará a los cines, retomando la historia de Shoyo Hinata y Karasuno en su avance por el torneo nacional.

La película se centrará en el enfrentamiento entre Karasuno y Kamomedai, duelo que tendrá como uno de sus principales atractivos el choque entre Hinata y Kōrai Hoshiumi, ambos reconocidos por su capacidad para destacar pese a su estatura.

La franquicia presentó además el primer póster oficial de la película, en el que aparecen Hinata y Hoshiumi frente a frente, anticipando así el encuentro entre los dos jugadores que comparten el apodo de “Pequeño Gigante”.

Nuevo especial sobre Fukurodani

La película no será el único proyecto de Haikyuu!! previsto para 2027. También se anunció un nuevo episodio especial que tendrá como protagonistas a los integrantes de Fukurodani.

La producción llevará por nombre Haikyuu!! The Place Where Monsters Go y mostrará un enfrentamiento entre Fukurodani y Mujinazaka, con Kotaro Bokuto y Wakatsu Kiryu como los principales referentes de cada equipo.

Por ahora, no se han confirmado las fechas exactas en que se estrenarán la película y el episodio especial durante 2027. Sin embargo, ambos proyectos ya fueron anunciados oficialmente.