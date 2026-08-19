“Haikyuu!!” presenta primer póster de su nueva película y anuncia anime especial para 2027

Buenas noticias llegaron para las fanáticas y fanáticos de Haikyuu!!, ya que la franquicia sumará nuevos contenidos durante el 2027.
En concreto, se trata de una película que llevará a la pantalla uno de los enfrentamientos más esperados y un episodio especial dedicado a otro de los equipos destacados de la serie.
La primera producción será Haikyuu!! VS The Little Giant, largometraje que llegará a los cines, retomando la historia de Shoyo Hinata y Karasuno en su avance por el torneo nacional.
La película se centrará en el enfrentamiento entre Karasuno y Kamomedai, duelo que tendrá como uno de sus principales atractivos el choque entre Hinata y Kōrai Hoshiumi, ambos reconocidos por su capacidad para destacar pese a su estatura.
La franquicia presentó además el primer póster oficial de la película, en el que aparecen Hinata y Hoshiumi frente a frente, anticipando así el encuentro entre los dos jugadores que comparten el apodo de “Pequeño Gigante”.
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「#ハイキュー !! RECEPTION」#3
劇場版＆スペシャルアニメ
解禁情報まとめ
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🏐『劇場版ハイキュー!! #VS小さな巨人』
コンセプトビジュアル
🏐スペシャルアニメ
「ハイキュー!! #バケモノたちの行くところ」
ティザービジュアル＆アクションPV
2027年、試合開始！#hq_anime https://t.co/BJWGWixsMX pic.twitter.com/rrh0WD1zZx
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Nuevo especial sobre Fukurodani
La película no será el único proyecto de Haikyuu!! previsto para 2027. También se anunció un nuevo episodio especial que tendrá como protagonistas a los integrantes de Fukurodani.
La producción llevará por nombre Haikyuu!! The Place Where Monsters Go y mostrará un enfrentamiento entre Fukurodani y Mujinazaka, con Kotaro Bokuto y Wakatsu Kiryu como los principales referentes de cada equipo.
Por ahora, no se han confirmado las fechas exactas en que se estrenarán la película y el episodio especial durante 2027. Sin embargo, ambos proyectos ya fueron anunciados oficialmente.
スペシャルアニメ
「ハイキュー!! #バケモノたちの行くところ」
アクションPV解禁!!
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梟谷 VS 狢坂
全国屈指のエース対決
両校一歩も譲らぬ激闘の幕が開く！
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— アニメ「ハイキュー!!」 (@animehaikyu_com) August 19, 2026
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