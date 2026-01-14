GTA 6 podría funcionar “casi como un exclusivo” de PS5 por un presunto acuerdo establecido con Sony

El periodista especializado afirmó que PlayStation será la plataforma central del lanzamiento de Grand Theft Auto VI, con un peso mucho mayor que Xbox y sin debut inicial en PC.

Grand Theft Auto VI funcionará en la práctica “casi como un exclusivo” de PlayStation 5. Así lo afirmó el periodista e insider Jason Schreier, quien aseguró que Sony será la plataforma principal del esperado lanzamiento de Rockstar Games, debido a un acuerdo de marketing que favorecerá de forma clara a PS5.

Las declaraciones se dieron en un podcast reciente, donde Schreier sostuvo que, aunque el juego venderá millones de copias en Xbox Series X/S, el rol de esa consola será secundario frente al dominio de PlayStation.

PlayStation como eje del lanzamiento

“Estoy seguro de que venderán millones en Xbox, pero PlayStation es la plataforma principal. En algunos aspectos, es casi como un exclusivo de PlayStation”, señaló Schreier. Según explicó, la mayoría de las ventas de GTA 6 se concentrarán en PS5, impulsando además la venta de consolas.

El periodista agregó que Sony incluso podría estar organizando su calendario de lanzamientos para evitar competir con GTA 6, lo que reforzaría la idea de un acuerdo estratégico de gran escala.

Uno de los factores que refuerza esta lectura es que el lanzamiento inicial de GTA 6 no incluirá versión para PC, mientras que el impacto en Xbox se vería limitado por las menores ventas de las consolas Series X y S.

Este escenario ya había sido anticipado por parte de la comunidad, que desde hace meses especula con una fuerte asociación entre Sony y Rockstar Games.

En cuanto al calendario, Schreier expresó confianza en que Marvel’s Wolverine llegará en septiembre u octubre de 2026, mientras que GTA 6 también debutaría durante ese año, aunque sin confirmación oficial. Por ahora, Rockstar Games no ha entregado nuevos detalles sobre la fecha exacta ni sobre el alcance del acuerdo con Sony.