Educación y familia lideran el uso de IA: Estudio de Google e Ipsos apunta a 85% de adopción en “superusuarios”

La tercera edición de “Our life with AI” (datos 2025) sostiene que el uso de chatbots llegó al 62% a nivel global y que el aprendizaje se consolidó como el principal motivo de uso (74%). El informe también destaca mayor entusiasmo y apoyo a alianzas público-privadas para aplicar IA en servicios públicos y ciberseguridad.

El uso cotidiano de la inteligencia artificial (IA) dejó de ser una curiosidad y pasó a convertirse en una herramienta práctica. Ese es uno de los principales hallazgos de la tercera edición del estudio “Our life with AI” (Nuestra vida con la IA), elaborado por Ipsos y difundido por Google con datos recopilados durante 2025.

Según el reporte, en 2025 el 62% de las personas a nivel global afirma que ya utiliza chatbots en su vida diaria, un salto frente al 38% registrado en 2023. En Hispanoamérica, México (66%) y Argentina (65%) lideran el ranking de adopción y uso.

La investigación identifica un cambio en los motivos de uso: el aprendizaje se instaló como la principal razón para recurrir a estas herramientas. A nivel global, el 74% afirma que utiliza IA para profundizar conocimientos; en México la cifra llega al 77% y en Argentina al 75%.

“Superusuarios”: educación y familia alcanzan 85% de adopción

El estudio atribuye este giro a los llamados “superusuarios”, un grupo compuesto por estudiantes, docentes, padres y madres, que registra tasas de adopción de hasta 85%. La experiencia directa aparece como el factor que más empuja la confianza: un 53% de la población global se declara entusiasmada con las posibilidades de la IA, cifra que sube a 69% en México y a 58% en Argentina.

En el ámbito laboral, el 66% de la población mundial cree que los trabajadores se verán beneficiados por la IA. En la región, esa percepción convive con una demanda por más formación: el 71% de los mexicanos y el 68% de los argentinos dicen estar dispuestos a incorporar más esta tecnología en su vida, siempre que cuenten con herramientas para usarla con seguridad y confianza.

Innovación responsable y colaboración con el sector público

El informe también muestra un respaldo mayoritario a la colaboración para una implementación responsable. Un 58% considera que fomentar la innovación en IA para la ciencia y la medicina es más importante que proteger industrias mediante regulación, frente a un 41% que prioriza regular.

Además, el 74% a nivel global apoya que empresas tecnológicas supervisen el desarrollo de la IA “en beneficio de la gente”; en México el respaldo llega al 85% y en Argentina se mantiene en 74%. En la misma línea, el 74% de los argentinos y el 76% de los mexicanos respaldan que gobiernos y empresas trabajen en conjunto para aplicar IA en la mejora de servicios públicos y ciberseguridad.