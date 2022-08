El esperado de House of the Dragon, la precuela de la exitosa serie Game Of Thrones, está a la vuelta de la esquina y los fanáticos ya se preparan para su arribo a HBO Max.

Sin embargo, en medio de la espera los seguidores tendrán la posibilidad de “incubar” y “criar” sus propios dragones, tal como lo hizo Daenerys Targaryen en GoT.

¿Cómo? A través de la aplicación oficial de realidad aumentada que lanzó la plataforma bajo el nombre de House of the Dragon: DracARys App.

En el juego, disponible para descargarse en sistemas operativos de Android y iOS, cada usuario tendrá un dragón único en cuanto a apariencia y temperamento, características que serán moldeadas de acuerdo a las interacciones con su guardián.

Además, la aplicación promete que los usuarios crecerán hasta tamaños gigantes y en el camino hasta su máximo desarrollo podrán interactuar con otros jugadores al rededor del mundo.

Para quienes descarguen la aplicación, a través de DracArys podrán aprender el vocabulario y las palabras Valyrias, idioma utilizado por “La Casa del Dragón” en el mundo creado por George R. R. Martin.