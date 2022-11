La popular película de animación japonesa Your Name (Kimi no Na wa) tendrá su adaptación live action y el encargado de dirigirla será el mexicano Carlos López Estrada.

Estrada, que fue nominado a los Premios Óscar por haber codirigido Raya y el último dragón (2021), reemplazará a Marc Webb en la dirección de este esperado remake.

“Locamente afortunado de adaptar la película animada más hermosa de la historia. Lo manejaré con cuidado”, escribió el cineasta en su cuenta personal de Instagram.

El mexicano no solo dirigirá el remake, ya que también estará a cargo del guion. La adaptación será una producción conjunta de TOHO y Bad Robot, la productora de J. J. Abrahms.

Your Name, escrita y dirigida por Makoto Shinkai, fue lanzada en el año 2016. La película alcanzó gran éxito no solo en Japón, sino que también en todo el mundo.