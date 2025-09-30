Campeón indiscutido: Chileno gana el Mundial de Mortal Kombat 1 celebrado en México

Matías Martínez, más conocido como “Scorpionprocs”, recibió su trofeo de manos del co-creador del videojuego.

Un chileno logró convertirse en el ganador del torneo Kombat 2025, competencia internacional de Mortal Kombat 1 realizada este año en México.

Se trata de Matías Martínez, más conocido como “Scorpionprocs”, quien logró imponerse en la final al jugador Kanimani por 3-1 utilizando al personaje Havik.

Queria agradecer a toda la gente que me apoyo ayer y a los fanes que estaban en el evento, y tambien disculparme porque siento que no use las mejores palabras cuando dije que “No me gusta el juego”. — RBT | T7G | Scorpionprocs (@Scorpionprocs) September 29, 2025

Un emocionado Martínez recibió el trofeo de manos del co-creador del videojuego, Ed Boon. Además del galardón, se llevó a casa un premio de US$ 70 mil dólares ($67 millones).

“Quiero agradecer a toda la gente que me apoyo ayer y a los fanes que estaban en el evento”, escribió el joven en sus redes sociales, donde recibió múltiples mensajes de felicitaciones.

