Principales fabricantes de discos duros confirman que producción de 2026 ya está vendida ante alta demanda por IA

Western Digital y Seagate, dos de los tres principales fabricantes de discos duros en todo el mundo, comunicaron que ya están prácticamente vendidas todas sus unidades para este año, confirmando una escasez de este componente por todo este año y que se extendería al 2027.

El explosivo auge de la Inteligencia Artificial (IA) en todo el mundo, ha causado que algunos componentes se agoten rápidamente ante la alta demanda de recursos de la IA.

Los centros de datos han sido los que más han implementado la IA para aumentar la eficiencia en sus procesos, esto ya ha causado la escasez de componentes como las memorias RAM, las cuales han llegado a triplicar sus precios por la alta demanda. Pero a las RAM, se les sumaron los discos duros estos días.

Ante la constante adquisición de componentes por parte de los centros de datos, las empresas que usan estos componentes en sus productos se han visto obligadas a modificar sus precios y calendarios de ventas.

Los directores ejecutivos Western Digital y Seagate, dos de los tres principales fabricantes de discos duros en todo el mundo —junto a Toshiba— confirmaron que ya han vendido casi la totalidad de su stock en productos para este 2026.

“Ya casi hemos vendido todo el catálogo para el año 2026. Tenemos órdenes de compra con nuestros siete clientes principales hasta el año 2026. También tenemos sólidos acuerdos comerciales con tres de nuestros cinco clientes principales: dos hasta el año 2027 y uno hasta el año 2028″, afirmó Tiang Yew Tan, CEO de Western Digital.

Por su parte, el CEO de Seagate, William Mosley, aseguró: “Nuestra capacidad (para servidores) está totalmente asignada para el 2026, esperamos comenzar a aceptar pedidos para la primera mitad del 2027 en los próximos meses. Además, varios clientes de la nube están debatiendo sus previsiones de crecimiento de la demanda para el 2028, lo que subraya que la garantía del suministro sigue siendo su máxima prioridad”.

A pesar no haberse expresado respecto a su stock, puesto que hace tres años no cotiza en la bolsa, se prevé que en Toshiba la situación sea la misma que en Western Digital y Seagate.

¿Aumentará la producción de discos duros ante la alta demanda?

Desde Seagate señalaron que no están ampliando su capacidad de producción por ahora. “El crecimiento provendrá únicamente de discos duros de mayor capacidad, no de un mayor número de unidades”, dijo Mosley.

El director financiero de Seagate, Gianluca Romano, añadió: “Si en un trimestre logramos producir un poco más, por supuesto que venderemos (discos duros) en el mercado abierto con una buena rentabilidad, pero la gran mayoría del volumen ya está asignado. Empezaremos a trabajar muy pronto en el calendario del 2027″.

¿Subirán de precio los discos duros?

Aunque la subida de precios no es comparable al de las memorias RAM, lo cierto es que en Estados Unidos y Europa el valor de los discos duros ha aumentado entre un 20% y un 50% en mercados minoristas como Amazon, en comparación a mitades del año pasado.

Esto también ha afectado a las SSD (unidades de estado sólido), puesto que la creciente demanda de discos duros ha llevado a que aumenten las ventas de estos productos.